FGR reprueba fiesta en ‘La Muralla’; aplica medidas disciplinarias

La Fiscalía General de la República (FGR) condenó los hechos registrados en el Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”, ubicado en San Juan del Río, Querétaro, luego de que se difundieran videos en redes sociales donde se observa a cursantes en estado de ebriedad y con conductas inapropiadas dentro de las instalaciones.

Durante la noche del 17 de marzo, la FGR emitió un posicionamiento oficial tras la circulación de material difundido por el periodista Carlos Jiménez, en el que se aprecia a varios participantes de un programa de capacitación incurriendo en comportamientos contrarios al reglamento interno.

De acuerdo con la institución, los involucrados no forman parte de la FGR, sino que son cursantes externos que asistían a actividades de formación dentro del complejo.

La dependencia detalló que los hechos ocurrieron en el área de dormitorios, luego de que los participantes regresaran de una actividad realizada en un centro de hospedaje cercano, donde presuntamente consumieron alcohol.

Intervención de seguridad y medidas disciplinarias

El Servicio de Protección Federal intervino al detectar irregularidades en la conducta de los cursantes. Según el reporte oficial, al menos dos personas fueron identificadas en distintos momentos y se les instruyó regresar a sus habitaciones para restablecer el orden.

En su comunicado, la FGR subrayó que reprueba cualquier conducta que viole su Código de Ética, y aseguró que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme a la normativa interna del complejo.

La institución reiteró que su actuación se rige por principios como disciplina, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad y perspectiva de género, enfatizando que cualquier incumplimiento será sancionado.

Información difundida en redes sociales señala que entre los asistentes al curso habría personas vinculadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso participantes provenientes de Estados Unidos.

Sin embargo, la FGR no ha confirmado oficialmente la identidad ni la adscripción institucional de los involucrados.

En los videos también se observan escenas donde algunos participantes caminan de forma inestable, y versiones extraoficiales indican que algunos habrían ingresado a dormitorios de mujeres, aunque no se reportaron incidentes mayores.

Qué es el centro de capacitación “La Muralla”

El complejo “La Muralla” es una instalación estratégica de formación ubicada en San Juan del Río, Querétaro, especializada en la capacitación de personal ministerial y policial.

El inmueble tiene un origen particular: perteneció al narcotraficante colombiano Harold Poveda Ortega, quien lo utilizaba como fachada para actividades ilícitas. La propiedad fue asegurada por autoridades federales en 2008.

En 2014, el lugar fue transformado en un centro de formación de alto nivel bajo la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, con una inversión superior a 325 millones de pesos.

Actualmente, el complejo capacita a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Ministerios Públicos, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial.

Infraestructura de élite y formación especializada

“El Muralla” cuenta con instalaciones avanzadas que incluyen una ciudad simulada para prácticas operativas, laboratorios forenses, stand de tiro, auditorio, gimnasio, helipuerto y áreas deportivas.

También dispone de dormitorios, comedor, clínica con quirófano y espacios académicos donde se imparten hasta 21 especialidades forenses, además de simulaciones de juicios orales basadas en modelos internacionales como el del FBI.

Cada año, más de 500 estudiantes de todo el país reciben formación intensiva durante periodos de hasta seis meses en áreas como investigación criminal, procuración de justicia y análisis pericial.

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