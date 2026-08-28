Hacían trampa en exámenes de admisión con profesores a escondidas

Hay una escena dentro de la academia Más Preparación que se repetía una y otra vez cuando llegaban las fechas de exámenes para licenciatura. Decenas de estudiantes llegaban a los planteles de la institución en el horario que tenían asignado realizar la evaluación virtual.

Los alumnos se sentaban frente a una cámara y simulaban resolver la prueba, detrás de la cámara, donde no pudieran verlos, sus profesores resolvían el examen desde otra computadora.

Reproducir En la sede ubicada en la calle Salvatierra número 45, cerca de LIndavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, no se observó movimiento de alumnos o personal.

Imagen Noticias con Nacho Lozano habló en exclusiva con un extrabajador de la academia Más Preparación, donde dos profesores están acusados de participar en las trampas del examen en línea de la UNAM.

El exempleado, que solicitó anonimato, trabajó como administrativo durante cinco años.

Comentó que los profesores de la academia elegían a los estudiantes con los que habían creado más afinidad a lo largo del curso de preparación para ofrecerles su ayuda cuando llegaba la fecha de la prueba. La posibilidad de comprar ayuda era tan sabida, que a veces eran los mismos estudiantes quienes la solicitaban.

La escuela se extendió más allá de la CDMX, pues tenía aulas en la Avenida Chimalhuacán 13274, colonia Benito Juárez, en Ciudad Nezahualcóyotl. Laura Toribio

A veces salían unos estudiantes y les decían a los profesores ‘¿Cuánto me cobrarían por poderme ayudar en mi examen?’ Cada año ayudaban a decenas de estudiantes”, dijo el extrabajador de Más Preparación.

Relata que el fraude se concentraba generalmente en una sola sede de la alcaldía Gustavo A. Madero, “en la calle Salvatierra 45. La escuela se cerraba para poder realizar los exámenes. O sea, casi no la usaban y cuando la usaban era para hacer eso”, añadió.

El exempleado comentó que los precios por recibir ayuda durante la evaluación variaban. “Conozco a alguien que es de sociales y él llegaba a cobrar hasta 5 mil pesos nada más por una parte... De la de su fuerte. Si ya era el examen completo, tengo entendido que llegaban a cobrar hasta 10 mil pesos”.

Una oficina, considerada su matriz, se ubica en la Avenida Wilfrido Massieu 684, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, en Gustavo A. Madero. Laura Toribio

El extrabajador aseguró que David y Edgar, quienes ahora están en prisión preventiva, eran la cabeza de la estafa, los directores de la academia y quienes tomaban las decisiones, pero también había un puñado de profesores que participaba en el