Plantean revisar de fondo el modelo de admisión de la UNAM

La investigación por las trampas detectadas en el examen de ingreso en línea de la UNAM debe abrir una discusión más amplia sobre el modelo de admisión que utilizan las universidades del país, planteó Luis Armando González Placencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

González Placencia señaló que aunque los exámenes de ingreso surgieron como una respuesta a la falta de espacios para todos los aspirantes, con el tiempo se han convertido en mecanismos que dejan fuera a una gran cantidad de jóvenes.

Luis Armando González Placencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Foto: Especial

Consideró que el fenómeno de la falta de espacios no es nuevo ni exclusivo de la UNAM, sino que se presenta cada año y continuará mientras las instituciones de educación superior no tengan capacidad suficiente para la demanda.

Mientras no exista la infraestructura en las universidades suficiente para absorber a todas y todos los jóvenes, este tema se va a volver a presentar”, advirtió.

El reto para las universidades

El secretario general de la ANUIES sostuvo que la discusión generada por el caso de la UNAM no debe concentrarse únicamente en el formato de aplicación de las pruebas.

Afirmó que existen experiencias previas de exámenes en línea en universidades de distintas entidades y en evaluaciones aplicadas por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), por lo que el problema no necesariamente está en que una prueba sea virtual.

Yo digo, aquí el fondo tiene más que ver con la pertinencia de los exámenes, que con el formato de los exámenes”, dijo

Incluso, agregó, los procesos presenciales también han enfrentado dificultades. Ante ello, planteó que la discusión nacional debe centrarse en determinar si el examen continúa siendo el mecanismo adecuado de selección o si es necesario desarrollar otras alternativas de inclusión y, en su caso, de selección.

Segunda opción

González Placencia también respaldó la posibilidad de coordinar la oferta de las instituciones de educación superior de la CDMX y su zona metropolitana para que los jóvenes que no obtengan un lugar en su primera opción puedan acceder a una segunda o tercera alternativa.

Se trata, dijo, de una estrategia que debe realizarse de manera coordinada para evitar, en la medida de lo posible, que jóvenes que buscan continuar sus estudios se queden sin un espacio.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, recorrió el bloque A del examen de control en el Palacio de los Deportes Foto: Alejandro Aguilar

Sin embargo, insistió en que ampliar lugares no resolverá por sí solo el problema si no se acompaña de una revisión de la orientación vocacional y de la planeación de la oferta académica.

La gran mayoría de quienes se quedan afuera se quedan afuera porque no hay lugares en las carreras más tradicionales: medicina, psicología, leyes, todas las de la salud, mientras hay otras carreras que tienen espacio, que tienen lugares”, explicó.

Por ello, consideró necesario vincular la formación profesional con las necesidades del país, incluso mediante políticas que incentiven que los médicos egresados puedan atender municipios y regiones donde existe una mayor carencia de personal.

El secretario general de la ANUIES reconoció que la posibilidad de ampliar la matrícula está vinculada directamente con el financiamiento de las universidades públicas.