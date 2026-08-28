En el abandono, Mincho y otros 300 delfines

Más de 300 delfines en México habrían quedado en abandono luego de la aprobación y lenta implementación de la reforma a la Ley General de Vida Silvestre que supuestamente puso fin al uso de mamíferos marinos en espectáculos en 2025.

El gran problema es esta evasión de responsabilidad que están teniendo los delfinarios en ampararse en tribunales, en ampararse en la Suprema Corte porque no les parece la ley, porque no les conviene y porque no quieren hacer ningún tipo de inversión en infraestructura para mejorar la vida de estos animales que les han dado tanto”, dijo a Excélsior la directora de Empty the Tanks México, Mariel Tejeda Bravo.

Según la bióloga, cuya organización mostró un registro de seis Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) amparados ante la nueva ley, “la situación sigue siendo casi lo mismo, a excepción de que ya no los pueden montar”.

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La urgencia está en reubicar a los delfines a los corrales de mar –perímetros acuáticos más cercanos a su hábitat natural– antes de que se venza el plazo de abril de 2027 como lo contempla la ley.

Sin embargo, Tejeda se dijo preocupada porque el Ejecutivo no ha publicado el reglamento de la ley, contemplado desde enero, y aún no se cuenta con un censo exacto de cuántos mamíferos marinos se encuentran bajo cautiverio en México.

En octubre del año pasado, ellos (los delfinarios) debieron de haber entregado un inventario con fotoidentificación de todos los animales a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat)”, agregó.

Desde antes de 2017, Empty the Tanks México ha intentado descifrar el misterio detrás del monto de mamíferos marinos en cautiverio en la República. Ese año obtuvo vía transparencia un estimado de alrededor de 300 delfines –sin contar lobos marinos y manatíes, entre otros–.

Pero la organización acusa que la reproducción en cautiverio, ahora prohibida bajo la nueva ley, y la transacción de activos incrementaron el monto de los mamíferos marinos pese a que varios de ellos han fallecido por malos cuidados y sin ser reportados.

La preocupación por el bienestar de los animales se agravó tras la publicación del reporte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con fecha del 14 de agosto, que describe como “crítica” la salud de nueve delfines resguardados en el predio Dolphin Connection Cancún, en Quintana Roo.

Ahí se encuentra Mincho, delfín adulto que, en noviembre de 2020, sufrió un grave accidente al golpearse contra una plancha de concreto durante una presentación acrobática y se convirtió en el icono del movimiento para liberar a los delfines que la reforma que lleva su nombre.

Pero a más de un año de la aprobación de la enmienda, Mincho sigue viviendo en cautiverio, en estanques de un delfinario clausurado sin sombra y con un “carcinoma en su lengua, junto a otros ocho delfines en situación crítica de salud”.