Piden en las tortillas que migrantes regresen a México

GUADALUPE, Zac.– Una presunta campaña para promover el retorno voluntario de migrantes mexicanos desde Estados Unidos habría llegado hasta colonias populares de este municipio de Zacatecas, mediante mensajes impresos en papel utilizado para envolver tortillas.

En alrededor de diez tortillerías ubicadas en las colonias La Campesina, Las Margaritas y Ojo de Agua de la Palma habrían recibido de manera gratuita paquetes de papel para envolver tortillas con mensajes relacionados con el retorno de migrantes a México.

Entre las frases impresas en el material se encuentran: “¿Lo extrañas? Dile de CBP Home App” y “$2,600 dólares de regreso a casa”.

Dicho material habría sido distribuido como parte de una estrategia dirigida a ciudadanos zacatecanos, con el propósito de que inviten a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos a regresar voluntariamente a México.

Las imágenes muestran el papel utilizado para envolver tortillas con diversos elementos y mensajes alusivos al programa de retorno.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos lanzó en México una campaña publicitaria para invitar a los migrantes a abandonar el país del norte o, de lo contrario, enfrentar la deportación.

Los anuncios también se transmitieron en la televisión abierta de México.

Detalle de uno de los papeles para tortilla vistos en Zacatecas Cuartoscuro

Del mismo modo, el gobierno estadunidense lanzó en 2025 CBP Home, una controversial aplicación para que los migrantes pudieran “autodeportarse” en lugar de pasar por un arresto y detención, con lo que tendrían la oportunidad buscar más adelante su ingreso legal.

El lanzamiento fue parte de los planes de Donald Trump, quien prometió deportar a un número récord de migrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos.

Las cifras iniciales de deportaciones del mandatario republicano quedaron por debajo del promedio mensual del año fiscal 2024 bajo el demócrata Joe Biden, aunque muchas de las últimas expulsiones incluyeron a migrantes que cruzaron la frontera en fecha reciente.

“CBP Home da a los extranjeros la opción de irse ahora y autodeportarse, por lo que aún pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano”, explicó la entonces secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Kristi Noem, en un comunicado.