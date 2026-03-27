Tras derrame en Golfo de México, crean sistema de alerta para detectar fugas en la zona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el grupo interdisciplinario activado para la emergencia del derrame de petróleo en el Golfo de México será permanente y además del anuncio de la creación de un sistema de alerta para detectar fugas en la región.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el grupo integrado por las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marina, de Ciencia y Energía, así como Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantiene activo para investigar derrames y atender incidentes de este tipo.

"Vamos a mantener este equipo de trabajo dónde está Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Pemex y la Secretaría de Energía para trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando haya una fuga de este tipo", indicó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que existen protocolos para instalar puestos de mando ante emergencias, sin embargo, ahora se busca consolidar un esquema permanente de coordinación entre dependencias.

La titular del Ejecutivo expresó que el Gobierno federal trabaja en el fortalecimiento de mecanismos de contención para evitar que el petróleo se expanda a las costas. Expuso que el sistema de alertamiento retomará investigaciones sobre corrientes marinas y fenómenos naturales en el Golfo de México.

Además, la presidenta dijo que habrá la colaboración de instituciones como el Cicese y centros públicos, que han desarrollado estudios para mejorar la capacidad de detección y respuesta.

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