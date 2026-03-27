“Es una gran mentira” que las playas del Golfo ya estén limpias: pesqueros de Veracruz

Es mentira que ya estén limpias las playas del Golfo de México tras el derrame de hidrocarburos, como aseguran los gobiernos estatales y el federal, los cuales tampoco les dan dado claridad sobre la gravedad del asunto cuya magnitud nunca había sido visto por el sector pesquero.

“Muy mal lo que dicen que no está pasando nada, muy mal. Desde el día 9 que detectamos la mancha de hidrocarburos en las costas de Alvarado, pues paramos labores de pesca; estamos a 27, prácticamente 16 días de no salir a trabajar. Decirles que ya no digan más mentiras, que acepten las realidades”, denunció Jaime Santiago Rojas, presidente de la Federación de Sociedades Pesqueras y Cooperativas de Alvarado en Veracruz.

Y es que, de acuerdo con el testimonio del pesquero, elementos de la Marina y Protección Civil se han presentado a las costas para realizar trabajos de limpieza; sin embargo, “limpiaban un tramo y venía la marejada a la orilla, pegaba en la orilla, y dejaba un montón de chapopote en donde iban limpiando”.

“Es una barbaridad lo que está arribando de chapo a las playas de Alvarado. Le pedimos a la presidenta Claudia Sheinbaum muy encarecidamente que tome cartas en el asunto y que hagan las cosas como se tienen que hacer porque la verdad está afectando al sector vulnerable que es la pesca”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el trabajador señaló que esta crisis les pega directamente a ellos al tratarse del periodo de cuaresma, por lo que perdieron su mejor tiempo de ventas.

“La gente que está en el gobierno dice que no pasa nada. Aquí en Veracruz, la gobernadora dice que no pasa nada, que las playas están limpias: es una gran mentira. Es una gran mentira por parte de las estancias del gobierno”.

Jaime Santiago Rojas aseguró que todavía se ven rastros de petróleo tanto en mar abierto como en las costas, “está muy lleno de petróleo, no sabemos de qué magnitud haya sido ese error humano. Desconocemos porque el gobierno no dice exactamente qué fue lo que pasó o qué es lo que sigue pasando”.

Tras relatar que toda su vida ha trabajado como pescador en Alvarado, “creo que mi madre corría en la playa con mi padre pescando y yo andaba en su panza”, el líder sostuvo que nunca había visto un derrame de esta magnitud, “ni siquiera cuando el derrame de la British Petroleum que fue bárbaro en Estados Unidos y nos llegó a las costas también de Veracruz”.

“Es un desastre muy grande que nadie esperaba. Cuando comenzó el desastre, empezamos a ver las imágenes, vimos la magnitud. Nunca habíamos visto algo así. Dije no creo que esa cosa nos llegue hasta acá porque el gobierno tiene que hacer algo, alguna barrera de contención. […] Sin embargo, qué sorpresa nos llevamos, que no hizo nada, no hizo nada el gobierno por detener la línea de contaminación que venía navegando hacia el norte de Coatzacoalcos de la parte sur de Veracruz”.

Ante el tamaño de esta desgracia, el pesquero hizo un pronóstico basándose en lo ocurrido en 2010, cuando el derrame en el Golfo detuvo la actividad por más de dos años.

“Después tenemos que hacer un doble esfuerzo para recuperar nuestros equipos porque ya una vez que pasa esto, que lo logran controlar, se olvidan de los pescadores. Ya nadie dice nada, ya todos callados, y ahí nos quedamos nosotros como los tontos nada más mirando y tratando de hacer algo para recuperar nuestros equipos de pesca”

Esto último, de acuerdo con Jaime Santiago Rojas, confirma que las autoridades no se han acercado al sector afectado, “para nada, ni las federales ni estatales, mucho menos las municipales”.