Reanudan envío de aguacate mexicano; exportación del fruto michoacano a EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que, con la cooperación del gobierno de México, se reanudan parcialmente las exportaciones de aguacate de Michoacán a partir de este sábado.

Con base en los compromisos asumidos y las medidas de seguridad implementadas, el gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro”, destacó.

El diplomático estadunidense informó que seguirán trabajando estrechamente con autoridades de nuestro país en un proceso “continuo y gradual” para restablecer en su totalidad las operaciones.

Agradecemos la cooperación para fortalecer la seguridad del personal estadunidense y de la población”, manifestó, añadiendo que un sector agrícola seguro beneficia a ambas naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica.

Previamente, tras una reunión estratégica, la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y productores locales acordaron reactivar el flujo comercial, luego de la suspensión del 5 de agosto, detonada por una alerta de seguridad por amenazas contra funcionarios del Departamento de Agricultura estadunidense (USDA).

Productores aguacateros también han sido víctimas de extorsión, por parte de una red criminal en Michoacán.

La acción criminal detuvo inspecciones y embarques, configurando el tercer episodio de este tipo tras los incidentes de febrero de 2022, cuando una amenaza telefónica interrumpió actividades por una semana, y el 15 de junio de 2024, cuando fueron canceladas 10 días tras la retención de dos inspectores en Aranza, Paracho.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que acordó con aguacateros reforzar la presencia de la Guardia Nacional en zonas de cultivo y gestionar ante la SRE una reunión para acelerar la normalización, integrando incluso la participación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Dan luz verde a exportación de aguacate; EU quita suspensión

A partir de este sábado 8 de agosto, el aguacate michoacano retomará su ruta hacia los mercados de Estados Unidos, poniendo fin a una suspensión que mantuvo en vilo a los productores durante tres días.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó la reanudación parcial de las actividades oficiales en municipios clave como Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, luego de evaluar los compromisos de seguridad asumidos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con base en los compromisos asumidos por el gobierno de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y nuestra evaluación continua de las condiciones en el sitio, el gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto de 2026”, destacó.

El embajador declaró que seguirán trabajando estrechamente con las autoridades mexicanas “en un proceso continuo y gradual”, con el fin de generar las condiciones necesarias para reanudar en su totalidad las actividades del Gobierno de los Estados Unidos en el estado.

Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda”, manifestó.

Johnson agregó que un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica.

Por la mañana, la Embajada de Estados Unidos dialogó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con el fin de lograr un acuerdo para reactivar las exportaciones de aguacate mexicano.

En el encuentro a puerta cerrada celebrado a las 11:00 horas en la sede diplomática, también participaron productores de aguacate de Michoacán.

La SRE, la SADER y SSPC mantienen comunicación con la Embajada de Estados Unidos para concretar una reunión con el Departamento de Agricultura. Cuartoscuro

¿Por qué se suspendieron las exportaciones de aguacate?

El gobierno de los Estados Unidos suspendió el pasado miércoles 5 de agosto las actividades de su personal y las inspecciones del Departamento de Agricultura (USDA), después de recibir una alerta de seguridad relacionada con amenazas contra sus intereses y funcionarios en Michoacán.

De esta forma, se concretó el tercer episodio de suspensión relacionado con amenazas o incidentes contra personal del USDA, que realiza las inspecciones agrícolas.

El primer caso se registró el 11 de febrero de 2022, cuando un trabajador del programa fitosanitario recibió una amenaza telefónica; la interrupción duró aproximadamente una semana.

Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró en redes sociales que seguirán colaborando de manera permanente para la reactivación plena de actividades, y garantizar la continuidad de esta importante relación bilateral.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum acuerda reforzar seguridad en zonas de cultivo

Previamente, Sheinbaum informó que acordó con productores de aguacate de Michoacán reforzar la presencia de la Guardia Nacional en las zonas de cultivo y gestionar una reunión con autoridades de Estados Unidos para acelerar la reanudación de las exportaciones.

Lo anterior, dijo, luego de que tuvo una reunión con representantes de la asociación de aguacateros de Michoacán.

Por Ernesto Méndez, Miguel García Tinoco y Ximena Mejía

*mcam