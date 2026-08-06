Extorsión a productores de aguacate y limón dejó 18 mil mdp a red del caso Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que la célula criminal señalada por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, habría obtenido hasta 18 mil millones de pesos al año mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón. Según las autoridades, este flujo de recursos permitió fortalecer la capacidad operativa de la organización y forma parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio del edil ocurrido en noviembre de 2025.

La información fue presentada por la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer nuevos avances sobre el caso que conmocionó a Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura criminal imponía cuotas por cada kilogramo de aguacate cosechado en Michoacán, considerado el principal productor mundial de este fruto y uno de los mayores exportadores hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

Las investigaciones identifican a Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", como el presunto operador del esquema de extorsión en el sector aguacatero y, además, como uno de los supuestos coautores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

La FGE informó que el monto exigido variaba conforme al comportamiento del mercado. En temporadas de menor precio, la cuota era de entre uno y dos pesos por kilogramo, mientras que en periodos de alta demanda aumentaba hasta cinco o seis pesos por kilo.

Con una producción anual estimada de 1.8 millones de toneladas de aguacate, la autoridad calculó que este mecanismo ilícito pudo generar hasta 10 mil 800 millones de pesos al año.

El limón también era blanco del cobro de piso

La investigación señala que la producción limonera representaba otro de los principales ingresos para la organización criminal.

Según la Vicefiscalía, Gerardo “N”, alias "El Congo", controlaba el cobro de piso a productores de limón mediante cuotas de entre uno y dos pesos por kilogramo.

Tomando como referencia una producción estatal cercana a 856.7 millones de kilogramos, la Fiscalía estimó que las ganancias derivadas de esta actividad ilegal fluctuaban entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos anuales.

Al sumar los recursos presuntamente obtenidos por la extorsión al aguacate y al limón, la Fiscalía concluyó que la organización alcanzaba ingresos cercanos a 18 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo con la autoridad, esta capacidad financiera habría permitido mantener la estructura criminal, financiar operaciones y sostener una red logística de gran alcance.

La FGE sostiene que los operadores identificados forman parte de la misma organización criminal que presuntamente planeó y ejecutó el asesinato del entonces alcalde independiente de Uruapan.

El “R1” fue detenido el pasado 30 de julio en Atotonilco el Alto. Especial

Asesinato de Carlos Manzo continúa bajo investigación

Carlos Manzo Rodríguez fue atacado la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras asistía al Festival de las Velas, realizado en la Pérgola Municipal de Uruapan como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Momentos antes del atentado, el alcalde había compartido un mensaje en el que informaba que convivía con habitantes de la ciudad y visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con la investigación, poco después de las 20:00 horas, un adolescente de 17 años logró acercarse al edil y le disparó por la espalda.

Carlos Manzo recibió seis impactos de bala y fue trasladado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció alrededor de las 20:50 horas.

En el ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo, quien sobrevivió.

El presunto agresor murió posteriormente durante un forcejeo con policías municipales, un hecho que también forma parte de las investigaciones.

Elementos de seguridad resguardan y acordonan la plaza central de Uruapan tras el ataque armado en el que perdió la vida el alcalde Carlos Manzo. Cuartoscuro

Fiscalía busca acreditar el móvil y la estructura financiera

Las indagatorias permitieron identificar a diversos presuntos responsables intelectuales del crimen.

La Fiscalía informó que ha ejecutado al menos una orden de aprehensión contra otro implicado identificado como "El R1", cuya audiencia fue diferida a petición de su defensa.

Asimismo, permanece abierta una línea de investigación relacionada con un video en el que aparece Carlos Manzo junto a un presunto líder del Cártel de Los Reyes.

Según la FGE, ese material fue incorporado al expediente para fortalecer las investigaciones destinadas a establecer el contexto del homicidio, el posible móvil, la forma de operación y la estructura económica de la organización criminal.

Cabe señalar que las acusaciones presentadas por la Fiscalía forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes durante el proceso judicial.