Buscan a grupo de 43 migrantes desaparecidos en el Istmo de Tehuantepec

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realiza acciones de difusión de fichas de búsqueda en distintos puntos del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, como parte del rastreo de un grupo de 34 personas migrantes reportadas como desaparecidas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según las autoridades, en el grupo hay hombres, mujeres, niñas, niños y familias completas de distintas nacionalidades. Algunos casos son de septiembre del año pasado y permanecen sin resolverse, por lo que las investigaciones continúan activas.

El operativo de la CNB consiste en fijar fichas de localización en fachadas, muros y espacios públicos de diversos barrios y colonias del puerto de Salina Cruz, “con el propósito de que la ciudadanía aporte información que ayude a encontrarlas”.

Se busca obtener información sobre su paradero, ya que se presume que se dirigían hacia el Istmo, donde perdieron contacto con sus familiares.

En las fichas de búsqueda se establecen canales de comunicación que faciliten el seguimiento puntual del caso y la implementación coordinada de las diligencias programadas.