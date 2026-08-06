Refuerzan seguridad en Michoacán para proteger producción de aguacate

El Gobierno federal reforzó el despliegue de seguridad en el estado de Michoacán con mil 557 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes se sumaron a los efectivos de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República que operan en la entidad.

La estrategia tiene como uno de sus principales objetivos proteger a la población y blindar la cadena productiva del aguacate, una de las actividades económicas más importantes del estado y que en distintas regiones ha enfrentado amenazas relacionadas con extorsiones, cobro de piso y presencia de grupos delictivos.

El dispositivo contempla mayor presencia de elementos de las fuerzas federales en municipios considerados prioritarios, así como vigilancia en huertas, empacadoras, caminos y zonas donde trabajan inspectores vinculados con la producción y certificación del fruto.

Como parte de las operaciones, personal militar y de la Guardia Nacional realiza recorridos preventivos, instala puestos de inspección y mantiene patrullajes terrestres y aéreos en puntos estratégicos.

A estas acciones se suman labores de inteligencia e investigación dirigidas a identificar y detener a generadores de violencia, además de inhibir delitos de alto impacto que afectan directamente a productores, trabajadores y empresas dedicadas al cultivo, empaque y comercialización de aguacate.

El reforzamiento también incluye vigilancia en vías de comunicación utilizadas para el traslado de mercancías y productos agrícolas, con el objetivo de reducir riesgos para transportistas y mantener las operaciones comerciales en las distintas regiones productoras.

Dentro del esquema de seguridad, autoridades federales y estatales mantienen mesas de coordinación para intercambiar información de inteligencia, definir objetivos prioritarios y ajustar los operativos de acuerdo con las condiciones registradas en cada municipio.

Otro de los puntos considerados dentro del despliegue es el acompañamiento y vigilancia a los puestos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), encargados de supervisar procesos relacionados con la producción y exportación del aguacate.

La presencia de fuerzas federales busca además fortalecer la seguridad de los inspectores que realizan verificaciones en huertas y centros de empaque, actividad indispensable para mantener los estándares sanitarios requeridos para la comercialización nacional e internacional del producto.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán de manera coordinada entre Defensa, Marina, Guardia Nacional, SSPC, FGR y corporaciones locales, con énfasis en el combate a la extorsión, la protección de zonas productivas y la detención de integrantes de grupos delictivos que operan en Michoacán.