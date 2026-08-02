Tras 5 años, cae sujeto buscado por abusar sexualmente de una niña

Un hombre que permaneció prófugo de la justicia durante cinco años fue detenido en el estado de Tlaxcala por su presunta participación en el abuso sexual de una niña de cuatro años de edad en Pesquería, Nuevo León.

La captura de Víctor "N", de 53 años, se llevó a cabo el pasado 1 de agosto mediante un operativo realizado por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, luego de que las autoridades lograran ubicar su paradero tras labores de inteligencia e investigación.

El hombre fue localizado sobre la avenida Politécnico Nacional, en la colonia La Loma Xicohténcatl, en Tlaxcala, donde agentes cumplimentaron una orden de aprehensión que existía en su contra por los delitos de atentados al pudor y corrupción de menores.

De acuerdo con la investigación, el imputado también enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual equiparable a violación en perjuicio de una menor de cuatro años de edad.

La carpeta de investigación establece que los hechos ocurrieron durante el año 2021 en un domicilio de la colonia Las Haciendas, en el mencionado municipio.

Tras la denuncia presentada por los familiares de la víctima, el señalado presuntamente abandonó la entidad para evitar ser detenido, por lo que permaneció evadido de la justicia durante cinco años.

Una vez localizado, fue asegurado por las autoridades y posteriormente trasladado a Nuevo León para ser puesto a disposición del juez que lo requiere y continuar con el proceso penal correspondiente.

Después de su detención, el hombre fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanecerá mientras se desarrolla el procedimiento judicial derivado de la orden de aprehensión ejecutada en su contra.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan, ya que Víctor "N" también es investigado por otro presunto caso de abuso sexual cometido en perjuicio de un menor de 10 años de edad, además de otros delitos que pudieran derivarse de las indagatorias en curso.

Detienen a dos amigas por robar en tiendas

Por otra parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron a dos mujeres que presuntamente estarían relacionadas con diversos robos de tipo fardero cometidos en establecimientos comerciales del municipio.

Las detenidas fueron identificadas como Yessica “N”, de 33 años de edad, y Mónica “N”, de 28 años, quienes fueron interceptadas por oficiales de la corporación durante un operativo de vigilancia y seguimiento relacionado con este tipo de delitos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, ambas mujeres son investigadas por su presunta participación en varios robos bajo la modalidad conocida como fardería, una práctica que consiste en sustraer mercancía de comercios ocultándola entre la ropa, bolsos u otros objetos personales para evitar el pago correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que, al momento de ser abordadas por los policías, las dos mujeres adoptaron una actitud agresiva e insultaron a los elementos municipales, situación que derivó en su aseguramiento y posterior traslado a las instalaciones del Centro de Control y Comando (C2) de San Pedro.

Una vez en el C2, las detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y definir las responsabilidades que pudieran derivarse de las investigaciones en curso.