Tras 12 años, abre el Tren Insurgente; se invierten 100 mil mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en operación del tramo de Observatorio a Santa Fe del Tren Insurgente que conecta a la Ciudad de México con Toluca, con lo que ya da servicio en la totalidad de sus 58 kilómetros de longitud.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo afirmó que el costo final del Tren Interurbano El Insurgente tuvo un costo final de 100 mil millones de pesos.

“Son alrededor de 100 mil millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014. En el 2018, cuando llegamos, tenía bien poquito. Se inauguró la primera parte en el Estado de México, después Santa Fe y ahora Observatorio”, explicó Sheinbaum.

La Presidenta destacó que el costo del Tren se debió a que desde el momento en que se asignó el contrato se modificó el proyecto ejecutivo y la empresa asignada a la construcción comenzó a elevar el monto de la obra, los trabajos se interrumpían constantemente e incluso llegaron a detenerse por completo.

“Estaba en la Jefatura de Gobierno, fuimos con el presidente López Obrador y le dijimos ‘hay que cerrar el contrato con esa empresa”, y asignamos a 11 empresas por tramos para que se terminara la obras, porque si no iban a ser otros 15 años”, comentó la titular del Ejecutivo.

“No solamente es un tren de Toluca hasta Ciudad de México; es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar las zonas populares a un transporte de primer mundo”, expresó.

“Incluso, está subsidiada una parte, esperando que en los próximos dos o tres años tenga suficientes pasajeros para que pueda operar sin necesidad de subsidio.”

El director de Banobras, Jorge Mendoza, informó que el costo de viajar en El Insurgente dependerá de la longitud del viaje, e irá de 15 pesos en el viaje de una estación a la siguiente, a los 100 pesos en el trayecto de Observatorio a Zinacantepec.

Se espera que el tramo más solicitado sea de Observatorio a Toluca Centro, con un costo de 90 pesos.

En Observatorio, en marzo se concluirá el viaducto subterráneo y el paradero definitivo que actualmente están en obra.

Tras la rueda de prensa matutina, la presidenta se dirigió a la estación Vasco de Quiroga, donde cortó el listón inaugural y subió al tren para dirigirse a Observatorio.

De ahí, el tren retornó hacia Vasco de Quiroga y continuó hasta Santa Fe.

Por la tarde, la presidenta publicó en sus cuentas de redes sociales que con la inauguración del tren se saldó una deuda histórica que se tenía con el poniente de la Ciudad de México.

“Inauguramos el último tramo del Tren El Insurgente, que conecta la Ciudad de México y el Estado de México; finalmente saldamos una deuda histórica. En contraste con el periodo neoliberal, recuperamos espacios públicos e integramos las zonas populares a un transporte de primer mundo. La Cuarta Transformación sí cumple”, puntualizó la titular del Ejecutivo.