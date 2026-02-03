Afrontar pobreza extrema, reto uno de la política; niños de 1 a 6 años, los más afectados

Erradicar la pobreza infantil en los 222 municipios con mayores carencias en México es el principal desafío de la política nacional para la infancia y la adolescencia.

Con la idea de atender carencias que impiden el cumplimiento de derechos, este programa sexenal también buscará visibilizar la violencia que afronta esa población y el embarazo adolescente.

A cargo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el programa sexenal establece que ese propósito debe conseguirse garantizando sus derechos sociales.

“Lo que hemos visto en la estadística nacional, a través del Inegi, es que los más pobres entre los pobres son los niños de 1 a 6 años, la mayor pobreza se encuentra en la primera infancia”, afirma Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva de Sipinna.

“Por eso, nuestro planteamiento es abordar el problema en 222 municipios que son los más pobres”, adelanta la funcionaria.

La atención se focalizaría en 154 municipios de Oaxaca, 39 en Chiapas, 15 en Guerrero, nueve en Veracruz, ocho en Puebla, seis en Yucatán y uno en San Luis Potosí.

EJERCER DERECHOS

En entrevista, la funcionaria detalla que la instrucción presidencial es centrarse en la primera infancia, con el propósito de fortalecer “los sistemas de protección integral”.

Comenta la exdiputada federal de Morena que en las niñas se presentan mayores asimetrías que en los niños, “pero ambos son los más pobres entre los pobres: los niños y las niñas menores de 6 años. Por eso tomamos la decisión de que teníamos que concentrar el trabajo de Sipinna y del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en erradicar la pobreza infantil”.

Cuestionada respecto de cómo se definió como prioridad número uno ese objetivo, Villavicencio afirma que “los niños en situación de pobreza no pueden ejercer sus derechos. Y nosotros tenemos que garantizar el ejercicio de derechos que están contenidos en la Ley General y en la Convención Internacional de la Niñez”.

Explica que, actualmente, están en el proceso de articular con diversas instituciones de la administración pública federal las acciones con las que se buscará una atención integral de las principales carencias.

De esa manera, Lorena Villavicencio retoma los términos en que se ha medido la pobreza en México de manera multidimensional, asumiendo que ésta no se evalúa únicamente por los ingresos, sino también por el acceso a la educación, los servicios de salud, la seguridad social, la vivienda y sus servicios básicos y la alimentación. “Son los cinco componentes en los que vamos a trabajar de manera fundamental para poder sacar de la pobreza a estos niños”, asegura.

SEGURIDAD SOCIAL

“Está muy interesada la Presidenta de la República en este programa, en próximas fechas podremos tener una reunión con todas las instituciones que participarán en este combate a la pobreza infantil: CFE, lecherías, construcción de autopistas y carreteras, de escuelas y la seguridad social, que es uno de los principales problemas que tiene la infancia”, relata. Describe que las niñas y los niños en pobreza extrema y en la primera infancia están sin seguridad social, porque ésta depende del acceso de sus padres a la misma.

“Tenemos un problema serio en el país, porque la mayor parte de las personas trabajan en la economía informal, no tienen acceso a este derecho y esto les impide el acceso a la salud y a todas las prestaciones que podrían generar condiciones distintas en sus propias familias”.

Precisa que la mayoría de los 222 municipios se encuentran en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Puebla, los estados con mayor pobreza en el país.

EMBARAZO Y VIOLENCIA

“También estamos identificando los municipios más violentos del país, porque ese es otro de los ejes rectores del programa nacional”, explica.

“¿Cuáles son los municipios donde hay mayor violencia contra niños, niñas y adolescentes? Y la idea es que podamos hacer una intervención distinta, porque esa situación tiene que ver con otros derechos, pero que también están vinculados al tema de la pobreza. Porque es mucho más propicia la violencia en los lugares más pobres”.

Villavicencio enfatiza que el embarazo infantil es una preocupación del programa nacional bajo el entendido de que se trata de “una forma de violencia”.

Precisa que con la Secretaría de las Mujeres han identificado 50 municipios que son los que tienen mayor problema de embarazo infantil.

“Se ha avanzado de manera importante en el tema del embarazo adolescente, que tiene otros componentes. El embarazo infantil se determina en niñas de entre 11 y 15 años. Ahí también tenemos la prioridad para erradicar completamente el tema del embarazo infantil, pero es un trabajo muy complicado”, admite.

Señala que el problema se da en municipios de algunas zonas urbanas y no sólo en los indígenas donde la maternidad temprana sería parte de los usos y costumbres.

“Tenemos que trabajar en dos pistas y en el segundo caso debemos hacer un trabajo de convencimiento a las autoridades comunales”, precisa.

1: Las prioridades, de cabeza

¿Cuánto vale el futuro de México?

El presupuesto para la niñez en México es 15 veces menor al de la Defensa Nacional. No es falta de dinero, es falta de prioridad.

2: El código postal decide

Ser indígena es una sentencia

Ocho de cada 10 niñas y niños que viven en comunidades indígenas en México viven en pobreza. Mientras en general esta condición va a la baja, para ellos aumentó.

3: Cifras que duelen

Seis pupitres vacíos cada día

En 2025, un promedio de seis niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio cada día en México.

4: La espera que no termina

2,856 no han vuelto a casa

Las desapariciones de menores de edad en el país aumentaron 30% en sólo un año.

5: Herramientas por libros

El trabajo no es cosa de niños, pero 3.7 millones no tienen opción.

En tres años, 400 mil niñas y niños mexicanos se sumaron al trabajo infantil para sumar un total de 3.7 millones que no tienen otra opción.