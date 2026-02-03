Mexicano diseñará hábitats en la NASA; también compartió sus ideas con SpaceX

GUANAJUATO.— La Universidad de Guanajuato (UG) difundió que uno de sus estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica fue escogido para trabajar en la empresa SpaceX y en la NASA, luego de haber ideado hábitats espaciales durante el tiempo de encierro de la pandemia de covid-19.

Juan Luis López Osorio, estudiante en la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la UG, encontró su espacio al responder a una de las convocatorias emitidas por SpacePort MX, tras una búsqueda de opciones académicas y extracurriculares, asesorado por el profesor Juan Antonio Sánchez Márquez, así como otros académicos.

“Si surgía una convocatoria de Samsung u otras, participábamos. Siempre había algo que hacer y eso es muy valioso, porque no es común que un maestro dedique tanto tiempo extra a los estudiantes”, comentó el estudiante a Excélsior.

Estas oportunidades, recalcó, no fueron casos aislados, ya que una gran parte de sus excompañeros de preparatoria accedió a experiencias similares, aprovechando procesos de internacionalización, algunos de ellos en Japón. Incluso, señaló que estas vivencias impulsaron su desarrollo profesional, ya que varios de ellos actualmente laboran en empresas internacionales como Meta Platforms.

“Me siento muy afortunado por los maestros que he tenido y por la gente que trabaja en SpacePort MX, porque realizan un acompañamiento cercano con los jóvenes”, dijo.

El estudiante ponderó el acompañamiento de la UG, porque dijo, no es fácil enfrentarse a un ambiente de competencia en otro país.

“Como estudiante, a veces el extranjero se percibe como algo lejano y uno se minimiza. Sin embargo, al estar allá y con el acompañamiento que recibes, te das cuenta de que son jóvenes como tú, con las mismas inquietudes. Muchas veces creemos que existe una distancia enorme, pero en realidad no es así: deja de ser un sueño lejano y se convierte en algo alcanzable”.

Juan Luis también realizó prácticas en el Kennedy Space Center, en Florida, compartiendo su experiencia con quienes participaban por primera vez: “uno va entendiendo qué sirve y qué no”.