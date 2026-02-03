Ciudadanos, arma contra la corrupción; diputados esperan iniciativa

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas para empoderar al ciudadano contra la corrupción. El objetivo de las modificaciones será garantizar que las denuncias de la gente tengan consecuencias reales, señaló la mandataria.

“Nosotros queremos empoderar a la gente, para que la gente que vive una situación de corrupción… tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello.

“No sólo tienen derecho, es una obligación del gobierno. Entonces, necesitamos empoderar al ciudadano: que cada vez que denuncie, esa denuncia tenga consecuencias”, afirmó.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la Consejería Jurídica de la Presidencia prepara el paquete de iniciativas y se prevé que las propuestas lleguen pronto a San Lázaro.

“Ella (la Presidenta) ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción”, informó.

Señaló que el fortalecimiento de las leyes anticorrupción es una prioridad presidencial.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados agregó que se encuentran a la espera de que les envíen esas propuestas presidenciales para empezar a trabajar al respecto con todos los grupos parlamentarios.

Cocinan reforma contra corrupción

Ricardo Monreal afirma que es un tema que se ha planteado desde hace algunas semanas por la Consejería Jurídica; afirma que es momento de fortalecer al sistema.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se van a proponer algunas iniciativas en materia anticorrupción para empoderar al ciudadano.

“Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive el ciudadano. Y pensamos hacer modificaciones, porque es un sistema que no ha funcionado muy bien.

“Entonces, más allá de las características y demás, nosotros queremos empoderar a la gente, para que la gente que vive una situación de corrupción, aparte de lo que tenga que ver con lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación en sus auditorías a las instituciones públicas, queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello.”

Se le preguntó sobre si el actual Sistema Nacional Anticorrupción no funciona y si los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción.

“No solo tienen derecho, es una obligación del gobierno. Entonces, necesitamos empoderar al ciudadano: que cada vez que denuncia, esa denuncia tenga consecuencias. Entonces, eso es muy importante, y no necesariamente está inscrito en la legislación actual”.

Al respecto, el jefe de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ya prepararan un paquete de reformas anticorrupción.

Cuestionado respecto a la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de ayer lunes respecto a su interés por fortalecer la participación de los ciudadanos en la denuncia de casos de corrupción, el líder de la mayoría en San Lázaro comentó:

“Ella ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción”, informó el legislador.

Dijo el también presidente de la Jucopo que en la Cámara de Diputados se encuentran a la espera de que les envíen esas propuestas presidenciales para empezar a trabajar al respecto con todos los grupos parlamentarios.

“Estoy enterado, porque me han anunciado que las enviarán en los próximos días”, enfatizó.

Cuestionado respecto a si las leyes anticorrupción habían sido letra muerta, dijo que no, pero el fortalecerlo me parece que es una de las preocupaciones y también de las iniciativas que había ofrecido la Presidenta”.

“No sé si llegue la reforma electoral”

Cuestionado sobre si el Congreso recibirá en febrero la iniciativa presidencial que buscaría reducir a los legisladores plurinominales y el financiamiento a los partidos, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila respondió: “No sé si nos llegue la reforma electoral ni cuándo”.

Enumeró el líder de la mayoría en San Lázaro las propuestas que esperan recibir en el periodo ordinario de sesiones que inició este domingo y que terminará el próximo 30 de abril: para reforzar el sistema anticorrupción, sobre propiedad industrial, el proceso contencioso administrativo, en materia de abuso sexual, delitos ambientales y migración.

El diputado Monreal especificó que en ninguno de esos casos se trata de una reforma constitucional.

“Creo que la que puede presentarse es la reforma constitucional en materia electoral; sí viene revocación de mandato, también es reforma constitucional; y sí viene fuero constitucional, también es reforma constitucional”, previó.

Ante la insistencia de los reporteros de cuándo podría llegar la propuesta electoral, el también presidente de la Junta de Coordinación Política planteó: “Habíamos dicho que el mes de febrero era la fecha fatal para el envío. Sé que están todavía dialogando con el PT, el Verde y Morena en la Secretaría de Gobernación, pero no tenemos ningún insumo, ni tampoco proyecto o iniciativa de ley que nos haya remitido el Ejecutivo en esa materia”.

Se le cuestionó entonces si como líder parlamentario de la mayoría estaba en condiciones de prever un escenario en el que la reforma electoral quedaría descartada, ante una eventual falta de apoyo del PT y del PVEM.

“No, no puedo decir eso, porque es muy riesgoso. Confío en que se logren acuerdos”, respondió.