Lo detienen en Nuevo León; transportaba 3 armas y 10 mi cartuchos en autobús

Un hombre que viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús fue vinculado a proceso por el delito de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación de José “N”, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado 9 de septiembre en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Matehuala, a la altura del kilómetro 129, en el municipio de Galeana.

El hombre se trasladaba a bordo de un autobús de pasajeros y, durante una inspección de su equipaje, se localizaron tres armas de fuego, dos largas y una corta, cuatro cargadores y mil 10 cartuchos.

Tras las pruebas presentadas en su contra, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad determinó su vinculación e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Marco legal

El caso corresponde al ámbito de la justicia federal debido a que la legislación mexicana reserva a las autoridades federales la persecución de delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos y cargadores cuyo uso está restringido a las Fuerzas Armadas.

Excélsior / FGR

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece sanciones para quien transporte armas, municiones o cargadores sin contar con la autorización correspondiente, con penas que pueden variar según el tipo y cantidad de material asegurado. La clasificación de las armas como de uso exclusivo depende de sus características y del supuesto previsto en la propia ley.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: significa que, con los datos de prueba presentados en esta etapa, el juez consideró que existen elementos para continuar el proceso penal contra el imputado. La prisión preventiva oficiosa, por su parte, es una medida cautelar y no determina por sí misma la responsabilidad penal.