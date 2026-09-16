Muere hombre intoxicado tras derrame de químicos de Ferromex en Sonora

Luego de agonizar por más de un mes y medio, ignorado por las autoridades y la empresa responsable del derrame tóxico de un tren de Ferromex en el municipio de Naco, a escasos kilómetros de la frontera entre Sonora y Arizona, falleció el señor Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años, quien pasó, de camino a su trabajo, junto a la zona afectada por la contaminación, sin que nadie le advirtiera sobre el riesgo por la falta de protocolos de seguridad.

Fueron sus propios familiares quienes informaron que Luis Arturo Ozuna falleció después de aproximadamente un mes y medio de hospitalización.

Su estado de salud se deterioró progresivamente desde los días posteriores al accidente, cuando comenzó a presentar dolor de cabeza, náuseas y otros síntomas que, de acuerdo con médicos tratantes, coinciden con los síntomas de intoxicación por hidrosulfuro de sodio.

El accidente ocurrió la noche del 25 de julio en el tramo ferroviario Cananea-Agua Prieta. De acuerdo con Semarnat, el convoy de Ferromex involucró tres góndolas con alrededor de 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque que transportaba 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio; aproximadamente 70 mil 300 litros de esta sustancia terminaron en el cauce de un arroyo, con una afectación inicial estimada en 1.7 kilómetros cuadrados.

Ozuna Vázquez trabajaba como guardia de seguridad en una empresa ubicada aproximadamente a tres kilómetros del punto donde ocurrió el descarrilamiento. Según el relato de sus familiares, al día siguiente del accidente acudió a laborar normalmente y no habría recibido información suficiente sobre los riesgos asociados con la sustancia derramada.

Tras presentar malestares, recibió atención médica en la región y posteriormente fue trasladado a Nogales debido al agravamiento de su condición.

Durante su hospitalización presentó graves afectaciones neurológicas y pulmonares. La familia había dado a conocer su caso desde principios de agosto, cuando solicitó que recibiera atención especializada ante la gravedad de las lesiones que presentaba.

Hasta el momento no se ha confirmado a través de un dictamen médico o pericial definitivo que establezca de manera oficial la causa de su muerte y determine jurídicamente su relación con la exposición al hidrosulfuro de sodio.

Los familiares sostienen que el deterioro de su salud fue consecuencia de la exposición sufrida tras el accidente. El cuerpo de Luis Arturo ya se encuentra en el ejido Cuauhtémoc, donde será velado y enterrado.