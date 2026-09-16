Alumno muere en escuela de Coahuila

Un menor de edad perdió la vida en su escuela, por lo que el personal de la institución educativa activo los protocolos de emergencia para la atención del menor, hechos ocurridos en Parras de la Fuente, Coahuila.

El secretario de Educación del estado, Emmanuel Garza Fishburn, sostuvo que el pequeño se encontraba en su jornada escolar el martes 15 de septiembre cuando se empezó a sentir mal y se desvaneció, siendo asistido por su maestra.

Se contacto a los padres de familia, quienes arribaron al plantel ubicado en el ejido Talia del Pueblo Mágico y al ver que el pequeño de 6 años de edad no reaccionaba lo trasladaron por sus propios medios a un hospital.

En el trayecto sobre la carretera estatal Paila-Parras, a la altura del Ejido Las Gordas, es alcanzado por una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Garza Fishburn enfatizó que la víctima presentaba una afección cardíaca.

El cuerpo del niño fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO para la necropsia de ley.

Puntualizo que la dependencia a su cargo da seguimiento a los protocolos activados sobre esta situación, al tiempo que expresó sus condolencias y solidaridad a la comunidad educativa y familia ante esta lamentable pérdida.