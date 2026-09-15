Tras balacera que dejó siete muertos cancelan Grito en General Treviño, NL; hay 3 detenidos

La ceremonia del Grito de Independencia en el municipio de General Treviño, Nuevo León fue cancelada tras el enfrentamiento armado registrado ayer lunes que dejó un saldo de siete civiles armados abatidos. A través de la página oficial de Facebook del ayuntamiento se informó de la cancelación.

La administración ha decidido cancelar la conmemoración del Grito de Independencia por seguridad de la población. La seguridad es siempre primero”, se puede leer en la publicación.

Ayer lunes, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de la activación del Operativo Muralla en General Treviño con saldo de siete presuntos criminales abatidos y dos detenidos.

Además, dos vehículos de los agresores resultaron calcinados como resultado del enfrentamiento, debido a que en su interior se encontraba material flamable. En el lugar también se aseguraron siete armas de fuego y diversos cartuchos y equipo táctico.

Al momento de su detención les decomisaron tres armas largas abastecidas, un cargador, un chaleco balístico, 100 envoltorios con enervantes y aparatos de pesaje. Cortesía

Detienen a tres por enfrentamiento

Tres hombres que habrían participado en un enfrentamiento con fuerzas estatales y federales en General Treviño, Nuevo León fueron detenidos en posesión de armas y drogas.

Intercambio de información y gracias a la coordinación de la División de Inteligencia e Investigación y el Grupo Operativo Ares de Fuerza Civil, elementos de la Defensa, Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República se logró la detención de los presuntos.

Los hombres fueron identificados como Rogelio “N”, de 31 años, David “N”, de 33 años y Norberto “N”, también de 33 años, quienes fueron detenidos en la colonia Centro en el cruce de 16 de septiembre y Río Nemesio Pérez, en el referido ayuntamiento.

Con la descripción física de los sospechosos se logró dar con su paradero. Durante su captura dispararon contra elementos de Fuerza Civil, pero estos repelieron la agresión y lograron que depusieran sus armas.

Al momento de su detención les decomisaron tres armas largas abastecidas, un cargador, un chaleco balístico, 100 envoltorios con enervantes y aparatos de pesaje.

De acuerdo con la información de las autoridades, los detenidos habrían participado en el enfrentamiento contra elementos de Fuerza Civil y la Defensa que dejó siete presuntos delincuentes abatidos y dos detenidos.

Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.