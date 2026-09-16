Detienen a tres personas por homicidio y desaparición de niño de 4 años en Xalapa

Las autoridades veracruzanas confirmaron la detención en flagrancia de Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, como presuntos responsables de homicidio doloso calificado y desaparición cometida por particulares en agravio del pequeño Daniel Maximiliano Rojas Suárez, de 4 años.

Los restos del pequeño fueron encontrados en bolsas en una casa de la colonia Benito Juárez, de esta ciudad de Xalapa. El menor vivía con su madre y sus hermanas en el fraccionamiento Coapexpan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el niño fue reportado como desaparecido el pasado domingo 13 de septiembre, lo que activó los protocolos de búsqueda y una serie de diligencias ministeriales: análisis de videograbaciones, rastreo de líneas telefónicas, vigilancia en puntos clave y obtención de datos que permitieron solicitar tres cateos judiciales en inmuebles de Xalapa el 14 de septiembre, donde se aseguraron diversos indicios.

La Fiscalía informó que, derivado de la continuidad de las investigaciones, en un tercer cateo ocurrido la tarde del martes 15 de septiembre, el menor fue localizado sin vida dentro del domicilio de la colonia Benito Juárez, donde los tres señalados fueron detenidos en flagrancia. El sitio quedó asegurado y los indicios incorporados a la carpeta de investigación.

La mañana de ayer, miércoles 16 de septiembre, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez informó que los detenidos ya están a disposición del órgano jurisdiccional para la audiencia inicial, donde se definirá su situación jurídica. La institución reiteró que agotará todas las líneas de investigación y garantizará que el caso avance sin impunidad.

Al preguntarle sobre los posibles móviles de este hecho en el que perdió la vida el pequeño de cuatro años, la fiscal solo mencionó que fue “en contexto de consumo de sustancias”. La funcionaria también mencionó que a los deudos del menor les darán la atención necesaria.

Lo que mencionan los vecinos es que el menor vivía con su madre y dos hermanas, de 9 y 6 años, y que la hermanita mayor era quien cuidaba a su hermanito. También señalaron que vivían en un constante descuido y maltrato; sin embargo, no indican si alguien reportó estas anomalías al DIF o a la Procuraduría del Menor.