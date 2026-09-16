Asesinan a sacerdote en Huejutla, Hidalgo

La Diócesis de Huejutla, Hidalgo, expresó su consternación por el asesinato del sacerdote Román de la Cruz Hernández, ocurrido ayer martes, y demandó a las autoridades realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

A través de un mensaje dirigido a sacerdotes, integrantes de la vida consagrada y feligreses, la Iglesia diocesana manifestó su pesar por la muerte del presbítero, quien se desempeñaba como párroco de Santa Cruz en Huejutla.

La Diócesis señaló que, ante la gravedad del caso, no corresponde realizar especulaciones mientras las autoridades desarrollan las investigaciones.

Al mismo tiempo, hizo un llamado para que el homicidio sea atendido con seriedad y se llegue al esclarecimiento de lo ocurrido.

El pronunciamiento también advirtió sobre el contexto de violencia que atraviesa el país y pidió evitar que este crimen, así como otros hechos que han afectado a la sociedad mexicana, permanezcan sin justicia.

Ante este escenario, la Iglesia católica convocó a la ciudadanía a trabajar en la construcción de una sociedad basada en la paz, la reconciliación y el respeto irrestricto a la vida.

El mensaje pidió además dejar atrás sentimientos de odio, rencor y venganza, considerados factores que profundizan la violencia y afectan la convivencia social.

Finalmente, la Diócesis encomendó a la Virgen de Guadalupe la protección y acompañamiento de la comunidad, con un llamado a fortalecer la solidaridad y reconocerse como parte de una misma sociedad.