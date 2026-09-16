Fallece Juana Olivia Alarcón Rivera, diputada de Nueva Alianza Hidalgo

La diputada local Juana Olivia Alarcón Rivera, integrante del Partido Nueva Alianza Hidalgo, falleció este miércoles, de acuerdo con información difundida tras conocerse su deceso. La legisladora formaba parte de la actual Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.

En los últimos días, Alarcón Rivera se había ausentado de sus actividades legislativas debido a problemas de salud, situación que limitó su participación en las sesiones y trabajos parlamentarios.

El deceso de la legisladora generó muestras de pesar entre integrantes del ámbito político y personas cercanas a Alarcón Rivera, quienes expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Congreso de Hidalgo deberá realizar el procedimiento correspondiente para cubrir la vacante. La diputada suplente es Marlen Yareni Trejo Pérez, quien deberá ser llamada por el Poder Legislativo para rendir protesta y asumir el cargo, conforme al procedimiento establecido.

Con la incorporación de la suplente, la representación de Nueva Alianza Hidalgo en el Congreso estatal continuará, una vez que se cumpla con el proceso legislativo correspondiente.