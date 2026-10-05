Nuevo esquema busca prevenir irregularidades en el uso de recursos públicos

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México implementará un nuevo Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas para establecer reglas de control y supervisión sobre el uso de recursos públicos, informó su nueva directora general, Gisela Zaremberg, quien asumió el cargo para el periodo 2026-2030.

El sistema contempla procedimientos y mecanismos de supervisión orientados a reducir riesgos relacionados con opacidad, discrecionalidad y concentración de funciones dentro de la institución.

Durante la ceremonia de toma de posesión, Zaremberg explicó que el esquema también contempla medidas para prevenir conflictos de interés, así como posibles casos de desvío o pérdida de activos, además de mecanismos para detectar incumplimientos.

Entre los objetivos del nuevo sistema se encuentra aumentar la trazabilidad de los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones, así como delimitar responsabilidades entre las distintas áreas de la institución.

La propuesta también busca armonizar las normas internas de FLACSO México con el marco nacional e internacional aplicable y establecer mecanismos para fortalecer la supervisión de sus áreas operativas.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, el nuevo modelo pretende vincular los procesos administrativos con las actividades académicas de la institución, mediante reglas de operación y mecanismos de rendición de cuentas.

Excélsior

Crean área para proyectos de cooperación

Como parte del inicio de la nueva administración, Zaremberg también presentó el Departamento FLACSO Cooperación Técnica y Social, que estará encargado de desarrollar proyectos de formación profesional, investigación aplicada, evaluación y asesoría.

El área buscará ampliar la colaboración de la institución con organismos públicos y sociales y generar recursos propios mediante proyectos de cooperación.

La toma de posesión de Zaremberg y la presentación de estas iniciativas forman parte del inicio de su gestión al frente de FLACSO México, institución intergubernamental especializada en ciencias sociales que opera en México desde 1975.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entre los asistentes estuvieron Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la SECIHTI; Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, y Daniel Alberto Cámara Ávalos, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la SRE.