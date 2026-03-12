Transacciones en la frontera tendrán la lupa del Departamento del Tesoro de EU

La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó reportar todas las transacciones que se hagan a lo largo de la frontera estadunidense con México en efectivo por montos de entre mil y diez mil dólares.

El Departamento del Tesoro informó que se trata de una Orden de Identificación Geográfica, con vigor para todas las casas de cambio y establecimientos que ofrecen servicios de remesas en cada uno de los condados y ciudades en la frontera.

El Tesoro especificó ubicaciones con base en códigos postales, en la frontera de Texas, Nuevo México, Arizona y California en los límites con México.

Los negocios que manejan efectivo deberán rendir informes de Transacciones de Divisas a la Fincen.

Esto permitirá a los investigadores obtener pistas adicionales y se espera que impulse los procesos judiciales mediante un mayor escrutinio de los fondos destinados a zonas de riesgo”, informó el Departamento del Tesoro en comunicado.

Dijo que “la Orden de Identificación Geográfica garantizará que las fuerzas del orden locales, estatales y federales puedan denegar el acceso al sistema financiero estadunidense a personas y entidades asociadas con organizaciones del narcotráfico”.

Esa orden, considerada de control de la delincuencia, “subraya la profunda preocupación de la Administración Trump por el importante riesgo que representan los cárteles, el narcotráfico y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste para el sistema financiero estadunidense”, informó el departamento.

El presidente Trump ha ordenado a su administración que procure la eliminación total de los cárteles terroristas de la droga para garantizar la seguridad de los estadunidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la medida.

Los cárteles han abusado del sistema financiero de EU

Dijo que “los cárteles han abusado del sistema financiero estadunidense para lucrarse envenenando a los estadunidenses con el mortal fentanilo. En el Tesoro, estamos redoblando nuestros esfuerzos para mantener el dinero del narcotráfico fuera de Estados Unidos y proporcionar a las fuerzas del orden información adicional para poner a estos narcotraficantes tras las rejas”.

*mcam