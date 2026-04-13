Tráiler sin frenos provoca carambola y deja un muerto en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un tráiler que se quedó sin frenos impactó contra cuatro vehículos y dejó una persona sin vida, así como cuatro heridos, en la Carretera Monterrey-Saltillo, en Nuevo León.

El percance que fue protagonizado por la unidad pesada que transportaba garbanzo fue reportado a las 12:30 horas de este lunes en Hacienda Arredondo y Sierra de Taray, en la colonia Lomas de Santa Catarina, en Santa Catarina.

De acuerdo con Protección Civil del estado, el tráiler se quedó sin frenos a la altura de la Universidad Tecnológica y chocó cuatro unidades.

La que llevó el impacto más fuerte fue un camión de 3.5 toneladas cuyo chofer perdió la vida. Al mismo tiempo un tanque de gas de 200 litros que traía el camión salió proyectado y se originó una fuga.

En los sucesos cuatro personas resultaron lesionadas, de las cuales dos fueron trasladadas al Hospital de Zona número 21 del IMSS.

El tráiler responsable de los sucesos sólo detuvo su marcha tras impactar con una barda y un árbol y terminar volcado.

El accidente fue atendido por Protección Civil del estado, de Santa Catarina, Bomberos Nuevo León, Cruz Roja y Movilidad del municipio.