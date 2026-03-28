Profeco revela cuál es la mejor crema corporal en México

Elegir una crema corporal suele resolverse frente al anaquel, entre promesas de hidratación profunda y fórmulas “intensivas” que no siempre explican qué tan efectivas son. Para poner orden en ese terreno, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza evaluaciones periódicas sobre productos de cuidado personal, con criterios técnicos que permiten comparar más allá de la marca o el precio.

En su análisis más reciente publicado en la Revista del Consumidor, la institución revisó distintas cremas corporales disponibles en México. El estudio incluyó pruebas de laboratorio enfocadas en hidratación, pH, contenido neto, estabilidad del producto y veracidad del etiquetado. El resultado identificó una crema que destacó por su desempeño integral frente a otras opciones del mercado.

¿La mejor crema corporal?

Dentro del estudio, una de las cremas mejor calificadas fue Nivea Body Milk Nutritiva de Beiersdorf. Este producto obtuvo resultados sobresalientes en hidratación prolongada, uno de los criterios más relevantes en la evaluación de Profeco.

Las pruebas mostraron que mantiene la piel humectada durante varias horas sin generar sensación grasosa excesiva, además de cumplir con el contenido declarado en su etiqueta. También presentó un pH adecuado para uso corporal, lo que reduce el riesgo de irritación en la mayoría de los usuarios.

No es la más cara: esta crema lidera ranking de Profeco en 2026 Pexels.

Otro factor que influyó en su posicionamiento fue la consistencia de su fórmula. A diferencia de otros productos que prometen efectos intensivos pero no los sostienen en pruebas, esta crema mostró estabilidad y eficacia constante. En términos de costo, se ubica en un rango medio, lo que refuerza uno de los hallazgos frecuentes de Profeco: no es necesario optar por las opciones más caras para obtener buenos resultados.

Otras opciones bien calificadas disponibles

Además del producto mejor evaluado, el estudio identificó otras cremas corporales que cumplen con estándares de calidad y representan alternativas confiables. Entre ellas destaca Lubriderm Humectación Diaria de Johnson & Johnson, que obtuvo buenos resultados en absorción rápida y mantenimiento de la hidratación.

También aparece Vaseline Intensive Care Advanced Repair de Unilever, reconocida por su capacidad para mejorar la apariencia de piel seca y por su desempeño constante en las pruebas de laboratorio.

Otra opción bien evaluada fue Jergens Ultra Healing de Kao Corporation, que destacó en nutrición de la piel y en la relación entre precio y calidad. En general, estos productos cumplieron con los criterios establecidos por Profeco, incluyendo etiquetado claro y contenido neto verificado.

El análisis también detectó que algunas cremas no cumplen completamente con lo que prometen en términos de “reparación intensiva” o “efectos inmediatos”, lo que refuerza la importancia de revisar estudios técnicos antes de comprar.

Más que señalar una única opción definitiva, los resultados permiten entender qué características hacen a una crema corporal realmente efectiva.