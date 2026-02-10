Tráfico y transporte público ya afectan la salud mental 

El tráfico y la cada vez mayor cantidad de usuarios del transporte público en Nuevo León han dejado de ser únicamente un problema de movilidad para convertirse en un factor que impacta directamente en la salud mental, advirtieron especialistas.

En la metrópoli, los habitantes pierden en promedio entre 2.5 y 3 horas diarias en el tráfico, y de acuerdo con reportes de firmas como TomTom e INRIX, un regio promedio pierde entre 79 y 144 horas al año.

En entrevista para ABC Noticias, el especialista en movilidad Ervey Cuéllar señaló que ante las horas diarias que pierde un ciudadano al trasladarse, el congestionamiento se convirtió en una asfixia vial. Y la situación se agrava para quienes dependen únicamente del transporte público.

Se le llama congestionamiento, pero es algo mucho más agudo. Ya estamos frente a una ‘asfixia vial’. Esta crisis que vivimos genera estrés y el estrés constante produce un efecto psicológico que incluso puede detonar conductas violentas. Ya lo hemos visto en Monterrey”, dijo Cuéllar.

Desde el ámbito de la salud mental, la psicóloga Cristina Delgado confirmó que los traslados tan largos tienen consecuencias directas en el bienestar emocional.

La especialista indicó que, aunque muchos pacientes no acuden a consulta por el tráfico como motivo principal, el tema aparece de manera recurrente durante las evaluaciones clínicas, como un factor que agrava los síntomas.

Afectación emocional se intensifica en el transporte público

Para quienes utilizan camiones urbanos, la afectación emocional se intensifica por la incertidumbre.

“No hay horarios claros ni frecuencias definidas. No saber a qué hora llegará el camión genera una pérdida de control que alimenta el estrés”, explicó.

Luz Adriana, vecina de San Bernabé en Monterrey, tarda en promedio entre tres y cuatro horas diarias en trasladarse desde su casa hasta su trabajo en San Pedro.

“Llegamos bien cansadas, ya no queremos hacer nada. Me baño y me duele todo. Más que nada te sientes estresada, por el tráfico, por cómo manejan algunos choferes”, explicó.

Una situación similar vive Marta Alicia González, habitante de Villas de San Francisco, en Escobedo, quien diariamente invierte hasta dos horas y media para llegar a su trabajo en San Pedro, y casi tres horas para regresar a casa.

“Sí te sientes ansiosa, estresada, porque lo que quieres es llegar a tu trabajo, cumplir con tu horario, y no se puede. Llegas a las 18:30 horas, toda adolorida, te sientas un rato y luego tienes que hacer la cena, recoger la casa y acostarte, porque al día siguiente es lo mismo”, relató.

JCS