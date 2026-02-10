Hallan con vida a Valeria, adolescente de 17 años, desaparecida afuera de su escuela

Fue localizada con vida Valeria “N”, menor de edad que en la última semana había sido reportada como desaparecida en Río Bravo, Tamaulipas.

Esta más reciente actualización la hizo una familiar de Valeria vía Facebook, en donde señaló que la chica está en las oficinas de la Fiscalía del Estado.

Valeria se encuentra en la Fiscalía. Bendito Dios. Aún no estoy actualizada con toda la información, pero mi mamá, su tía y la mamá de Valeria están con ella en estos momentos”, reveló.

Tal y como lo dijo esta persona, aún se desconocen detalles acerca de cómo se encuentra Valeria y si durante su desaparición fue víctima de algún delito.

La noticia ha sido celebrada por múltiples usuarios en esta red social, quienes se mantuvieron alertas a toda novedad surgida.

¿Qué se sabe de la desaparición de Valeria?

El pasado 24 de enero se reportó la desaparición de una menor de 17 años llamada Valeria “N”, esto en Río Bravo, Tamaulipas.

Su círculo cercano mencionó que ese sábado por la mañana, la dejaron en la puerta de su universidad, y que no la volvieron a ver.

Con el paso de los días la búsqueda se intensificó, y la Fiscalía General de Tamaulipas publicó una ficha de desaparición que confirmaba que su caso ya estaba siendo tratado.

Una familiar de Valeria identificada en Facebook como Génesis Lara, -la misma que reportó su reciente aparición- hizo constantes actualizaciones de este caso, y uno de sus últimos reportes fue una sospecha referente a que la menor de edad habría sido engañada por un adulto.

Ella explicó que previo a desaparecer, Valeria se mantuvo en constante comunicación con una amiga, quien habría sido utilizada por el sospechoso para acercarse a la víctima.

Se sospecha que fue sacada de la ciudad mediante engaños por un hombre mucho mayor que ella, contactado por redes sociales. Esa persona se comunicaba por medio de una ‘amiga’ ya que mi sobrina no cuenta con celular ni redes sociales activas (información compartida por la amiga, por el momento omitiremos su nombre). Se teme por su integridad”, escribió.

La búsqueda por Valeria llegó a su punto más alto cuando se activó la Alerta Amber, misma que ya fue desactivada.

Amigas de Brithany Nahomy le dedican corrido

Por otra parte, en Nuevo León, la joven Brithany Nahomy, quien el pasado viernes 6 de febrero fue hallada muerta en un predio de la colonia Barrio de las Industrias, Monterrey, fue despedida en una ceremonia fúnebre realizada en la colonia CROC, en zona norte.

Ahí, amigas de la hoy occisa se reunieron y cantaron un corrido frente al cuerpo de la menor de edad. Abrazadas, las chicas entonaron “Siempre Clave” de la banda T3R Elemento.

El video fue compartido en redes sociales, donde las amistades de Brithany dejaron en claro que extrañarán su ausencia.

¿Qué sucedió con Brithany Nahomy?

La joven Brithany Nahomy Alvarado Retiz, de 15 años de edad, desapareció el pasado 26 de enero en la colonia CROC, en el municipio de Monterrey.

Su familia reportó los hechos a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que emitió una ficha de búsqueda que dio pie a la localización de un cuerpo en la colonia Barrio de las Industrias alrededor de la noche del jueves 6 y madrugada del viernes 6 de febrero.

El cadáver localizado en el sitio contaba con ciertas características que hacían suponer que se trataba de la chica desaparecida en Monterrey, lo cual finalmente fue confirmado en los más recientes días.

Las autoridades retuvieron a un joven menor de edad que se identificaba como novio de la víctima. Este chico era conocido como “El Patines”, y es considerado como el principal responsable del feminicidio.

Se espera que haya mayor información al respecto de este caso con el paso de los días y por supuesto, de las investigaciones.

jcp