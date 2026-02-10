Vinculan a tres por masacre en Loma de Flores

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que ya hay tres personas que se encuentran vinculadas a proceso penal por su presunta participación en los hechos ocurridos en Loma de Flores.

Los tres individuos procesados fueron capturados con armas de fuego y enfrentan cargos tanto del orden federal como del fuero común.

Se reveló que otras tres personas fueron detenidas inicialmente y aportaron información valiosa para robustecer las líneas de investigación; sin embargo, éstas no fueron vinculadas a proceso en esta etapa.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 25 de enero de 2026. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el ataque ocurrió durante un encuentro deportivo que se celebraba en un recinto cerrado y bardeado.

El reporte indica que un grupo armado irrumpió en el lugar a bordo de varios vehículos de manera "dirigida y organizada".

Los agresores abrieron fuego contra los asistentes, dejando un saldo de: 11 personas fallecidas y 13 personas heridas.

El ataque, considerado de alta complejidad, probablemente contó con la participación de grupos antagónicos de la delincuencia organizada.

La Fiscalía detalló que la estrategia jurídica se ha centrado en integrar carpetas de investigación sólidas para evitar que los responsables queden en libertad por errores técnicos.

La autoridad subrayó que el manejo de la información se mantiene bajo un sigilo extremo. Esta medida no busca la opacidad, sino proteger la integridad de las víctimas.

En el operativo y las investigaciones subsecuentes participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad y Paz, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN).

