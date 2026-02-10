México supera los 9 mil casos de sarampión; van más de 2 mil en 2026

La Secretaría de Salud federal informó que los casos acumulados de sarampión en México ascendieron a 9 mil 074, tras confirmarse 175 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

La cifra considera todos los pacientes registrados desde la detección del primer caso, en febrero de 2025, hasta el corte del 10 de febrero de 2026, según el más reciente reporte oficial de la dependencia.

En el desglose del informe, la Secretaría detalló que durante lo que va de 2026 se han notificado 2 mil 642 casos, los cuales ya están incluidos en el acumulado total.

Entidades con más casos

Actualmente, las entidades que concentran el mayor número de contagios son:

Jalisco: 1,529 casos

Chiapas: 282 casos

Ciudad de México: 149 casos

En cuanto a los grupos de edad, el mayor número de pacientes corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y, en tercer lugar, personas de 25 a 29 años.

La jefa de Gobierno adelantó que se revisarán los resultados de la estrategia de vacunación al término de esta semana Andrea Murcia Monsivais

Se confirman 28 defunciones

Respecto a las muertes asociadas a esta enfermedad, la Secretaría de Salud confirmó 28 defunciones acumuladas en el periodo 2025–2026, distribuidas en siete entidades del país:

Chihuahua: 21 muertes

Jalisco: 2

Sonora: 1

Durango: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Gobierno federal refuerza vacunación ante repunte de casos

Ante el aumento de contagios de sarampión, el Gobierno federal informó que se intensificará la estrategia de vacunación en coordinación con las entidades federativas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se trabaja con las autoridades estatales para ampliar la cobertura y garantizar la aplicación oportuna de la vacuna, principalmente en niñas y niños.

La Secretaría de Salud aseguró que existe abasto suficiente de biológicos y llamó a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación y acudir a las unidades médicas en caso de esquemas incompletos.

Las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional y se aplica de manera gratuita en centros de salud públicos.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con el Programa de Vacunación Universal, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se aplica en dos dosis: la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.

Las autoridades sanitarias indicaron que niñas y niños que no cuenten con el esquema completo deben acudir a su unidad de salud para recibir la dosis correspondiente.

En el caso de adolescentes y adultos que no tengan comprobante de vacunación o antecedente de la enfermedad, pueden solicitar orientación en centros de salud para determinar si requieren la aplicación del biológico.

La Secretaría de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede provocar complicaciones respiratorias, neurológicas y, en algunos casos, la muerte, especialmente en menores de cinco años y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Las autoridades reiteraron que la vacunación es la principal medida de prevención para evitar brotes y reducir la mortalidad asociada a la enfermedad.

RLO