Clima en México este 11 de febrero de 2026: Llega el frente frío 34 y afectará a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 11 de febrero de 2026, el cual prevé la llegada del frente frío 34.

El frente frío 34 ingresará sobre el noroeste mexicano e interaccionará con una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando vientos fuertes, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California.

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 11 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Foto: Eduardo Jimenez Fernandez

Clima en la CDMX y Edomex: se espera ambiente frío por la mañana y cálido en la tarde

En el Valle de México se prevé hoy 11 de febrero de 2026 cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex. Así como viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

La temperatura mínima para la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 27 a 29 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS