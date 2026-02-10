Enfrentamiento en NL deja 5 civiles armados muertos

Un enfrentamiento en el ejido Vaquerías, en el municipio de General Terán, al sureste de Nuevo León, dejó como saldo a cinco presuntos criminales abatidos, durante la noche de este martes.

En el lugar, elementos de Fuerza Civil pusieron en marcha el Operativo Muralla, lo que derivó en un intercambio de disparos con civiles armados.

Como resultado de la intervención, se reportó el abatimiento de cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Aseguran armas y vehículos

Durante el despliegue también se logró el decomiso de cinco armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

A su vez, fueron asegurados dos vehículos en los que presuntamente se trasladaban los civiles armados; hasta el momento no se han precisado sus características.

Tras el enfrentamiento, la zona se mantiene bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las labores correspondientes.

Reportes de movilización en Linares

Previo al reporte emitido por Fuerza Civil, a través de redes sociales habitantes del municipio de Linares —colindante con General Terán— advirtieron sobre la presencia de al menos 15 patrullas de la corporación estatal.

“Se puso caliente en Linares 15 patrullas de Fuerza Civil pasaron por la calzada”, escribió un usuario en el grupo de Facebook denominado “Alerta roja Linares”.

Otros usuarios también compartieron que el lunes 9 de febrero se reportó movilización en Linares, cerca de los ejidos La Osada, La Florida y Cuauhtémoc, donde señalaron que circularon dos convoyes con elementos de Fuerza Civil.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si esas movilizaciones están relacionadas directamente con el enfrentamiento registrado en el ejido Vaquerías.

RLO