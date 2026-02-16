Trabajadores del Conalep se van a paro y dejan sin clases a alumnos

Alumnos de los seis planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Oaxaca se quedaron sin clases ante el paro de labores iniciado por trabajadores pertenecientes a dos sindicatos ante la reducción del presupuesto destinado a la asignación de horas-clase.

La suspensión de clases incluyó las sedes de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Puerto Escondido, Oaxaca, Huajuapan de León y Tuxtepec.

Por un lado, el secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep (Sitac-Oax), José Alberto Schulz Gopar, manifestó su rechazó a la decisión de la autoridad de reducir el techo financiero y disminuir la carga horaria de las y los docentes.

Expuso que esta medida constituye un atropello directo a los derechos laborales, vulnera conquistas sindicales históricas y afecta gravemente la estabilidad económica de sus familias.

Por eso, demandó respeto irrestricto a los derechos laborales del personal docente, designación de presupuestos adecuados para garantizar la operatividad de los planteles y la correcta implementación de clases, respeto al contrato colectivo de trabajo y la instalación de mesas de trabajo con el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete.

Por otro lado, profesores de la Sección 22 del SNTE-CNTE del nivel medio superior también se declararon en paro de labores en los diferentes planteles de CBTIs y CETIs, para exigir el cumplimiento de los acuerdos convenidos por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la gremial.

Paro en el Conalep Foto: Sitac-Oax

JCS