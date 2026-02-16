Padres de familia suspendieron por completo las clases en una primaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para exigir a las autoridades educativas una solución ante el acoso y las agresiones que sufren un grupo de niños por parte de un compañero de clase.

Otros que también han sido agraviados por este alumno son intendentes y hasta algunos maestros que fueron a parar al hospital.

Sergio Garza Segura, padre de una niña de ocho años, aseguró que su hija es la más afectada, pues en una ocasión el agresor intentó clavarle un lápiz en la garganta y también la golpeó en la cabeza con un palo.

La escuela donde ocurrieron los hechos es la primaria “María Isabel Mata Alvarado”, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Alumno en escuela de Tamaulipas agrede a alumnos y profesores; padres cierran plantel Alfredo Peña

Padres 'cierran' escuela

Este lunes por la mañana, los padres de familia colocaron lonas y cinta amarilla de “no pasar”, además de estacionar vehículos para impedir la circulación en la zona.

Garza explicó que han denunciado las agresiones ante diversas instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación, el DIF, la Procuraduría del Menor y la propia escuela.

En total, son 15 familias han presentado quejas contra el menor. El agresor y los afectados cursan el tercer grado, grupo “A”.

Los padres señalaron que desde hace un año sus hijos han sufrido distintas agresiones y que no solo ellos son los afectados sino también maestros y conserjes. Sin embargo, fue apenas hace tres meses cuando se formalizaron las quejas.

En estos tres meses no hemos recibido ninguna respuesta. La única institución que nos atendió fue la Comisión de Derechos Humanos, pero nos dijeron que la queja era improcedente. No sé por qué, desconozco las razones, pero ellos la declararon improcedente, aunque nos brindaron acompañamiento para acudir a las demás dependencias”, expresó.

El padre de familia aseguró que el menor también ha golpeado a conserjes y, en una ocasión, agredió a una maestra que padecía una hernia, lo que provocó que fuera hospitalizada de emergencia para ser intervenida quirúrgicamente.

Denunciaron además que asignaron a un maestro de apoyo para intentar controlar al alumno, pero solo duró un día y decidió no regresar.

Nos dicen que hay un choque de derechos, que no pueden hacer nada, que no pueden obligar a los padres a tomar medidas con su hijo, mientras tanto nuestros niños siguen sufriendo violencia”, agregó.

Ante esta situación, varios padres han considerado la opción de abandonar la escuela y buscar otra opción para sus hijos.

Es insostenible, no estamos tranquilos, vivimos con la incertidumbre de que en cualquier momento pueda pasar algo grave a nuestros hijos”.

Los manifestantes dijeron desconocer si el menor padece alguna condición de salud, pero aseguraron que han mostrado disposición al diálogo con los padres del niño, aunque estos se niegan a hablar.

No se puede dialogar con ellos, están completamente cerrados. El papá quiso agredir a golpes al director, y hay evidencias de ese tipo de agresiones”, sostuvo.

A ciencia cierta no sabemos qué tenga el niño, pero sabemos que necesita atención. Somos empáticos con los papás, hemos hablado con ellos para apoyarlos, pero definitivamente no se dejan.

​Estamos conscientes de que el niño no tiene la culpa; al no atenderlo, al no darle las terapias que necesita, le están haciendo un daño”.

La protesta provocó el cierre total de la escuela.

Minutos después, autoridades escolares llegaron al lugar para dialogar y propusieron realizar una reunión el próximo miércoles con el fin de abordar todos los problemas que enfrenta la comunidad escolar.

