CFE garantiza servicio para Estadio Ciudad de México en Mundial 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizará la confiabilidad del suministro durante la Copa Mundial FIFA 2026, en beneficio de residentes y visitantes al Estadio Ciudad de México, aseguró su directora general, Emilia Calleja Alor.

La funcionaria encabezó una gira de trabajo por las sedes mexicanas para la justa futbolística, que incluyó los estadios de Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, y que concluyó en la sede de la capital del país.

Durante el recorrido en el estadio ubicado en Santa Úrsula, se revisaron las condiciones operativas de los circuitos principal y emergente subterráneos; así como un segundo circuito emergente aéreo, que permitirán atender escenarios de alta demanda y operación continua.

La CFE informó que también se inspeccionó el seccionador y la subestación eléctrica; se dio seguimiento a las acciones de mantenimiento predictivo y preventivo, inspección y verificación ejecutadas como parte del plan de fortalecimiento instruido en el marco del Grupo de Seguimiento al Mundial 2026, encabezado por la Secretaría de Energía (Sener).

En el recorrido de supervisión participaron, junto con Calleja Alor, la directora general de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Guadalupe Phillips Margain; autoridades del gobierno de la Ciudad de México; y de la Coordinación de los Trabajos del Gobierno Federal para que se realice el Mundial 2026.

Calleja Alor destacó la calidad y rapidez del trabajo realizado por el personal electricista para proveer de energía a esta sede mundialista.

La funcionaria explicó que las obras efectuadas beneficiarán a los usuarios de los servicios doméstico, comercial e industrial, así como a la población en general, en las inmediaciones del estadio.

La empresa generadora de energía eléctrica indicó que con la visita a las sedes mundialistas se reafirmó el compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada con las autoridades estatales para garantizar que el Mundial 2026 se desarrolle con confiabilidad eléctrica, capacidad de respuesta y seguridad operativa.

