Con plan maestro, gobierno de Puebla impulsa el turismo en la Sierra Norte

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó el Plan Maestro del Valle de Piedras Encimadas, que se trabaja en coordinación con el gobierno federal y cuyo objetivo principal es impulsar el turismo en la Sierra Norte de la entidad, así como generar derrama económica y riqueza para las comunidades de la zona.

Para fomentar el turismo, se instalarán cabañas para que los visitantes pernocten entre dos y tres días, esto fomentará beneficios económicos para los habitantes de la región.

Añadió que los Viveros Forestales y el Laboratorio de Germoplasma se instalarán también en Zacatlán, se trata de un proyecto innovador que busca rescatar las miles de hectáreas perdidas por incendios y por el cambio de uso de suelo.

Este proyecto, de acuerdo con el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, busca consolidar la región como un destino de naturaleza, con turismo familiar. Esto favorecerá a la economía local y promoverá la gastronomía de la zona. Asimismo, buscan convertirlo en un modelo de infraestructura, seguridad y economía, y sea replicado en otras zonas del estado y del país.

Sin embargo, este no es el único plan en el que trabaja el gobierno de Puebla, actualmente se desarrolla el Plan Regional de Desarrollo Turístico y el Plan Maestro.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Mayra Lizeth Orellana Caballero dio a conocer que el macroplan ecoturístico del gobernador Alejandro Armenta considera el Valle de Piedras Encimada, la región Izta-Popo, el Pico de Puebla y Los Humeros, todo ello forma una estrategia integral de desarrollo sostenible que articula el turismo de naturaleza y la innovación tecnológica.

RLO