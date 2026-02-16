La gran mentira del lavabo: todos se lavan las manos… hasta que nadie los ve

Hay dos lugares donde el mexicano dice la verdad absoluta: en la sobremesa y frente al espejo.

Y hay uno donde miente sin culpa: frente al lavabo.

Según el relato colectivo, todos somos ciudadanos ejemplares. Entramos al baño, abrimos la llave, usamos jabón, frotamos con técnica de cirujano y salimos oliendo a limpio. Según la realidad, el lavabo es más bien un objeto decorativo, una estación de paso que muchos saludan de lejos mientras salen con la misma prisa con la que entraron.

Entre lo que creemos hacer y lo que realmente hacemos hay una brecha clara. Alexandro Medrano

El problema no es la ignorancia. Nadie necesita una campaña para saber que hay que lavarse las manos. El problema es que lavarse bien toma tiempo, y el tiempo es un lujo que pocos están dispuestos a pagar frente a un espejo empañado.

Así nace el lavado simbólico: agua rápida, manos juntas, cero jabón y listo.

Un gesto que tranquiliza la conciencia, aunque no haga gran cosa por la higiene. Moralmente aprobado. Sanitariamente cuestionable.

No siempre es desinformación; muchas veces es rutina mal resuelta. Alexandro Medrano

La escena se repite todos los días. Baños sin jabón, llaves que no funcionan, secadores que solo empujan aire caliente con aroma a derrota. El entorno no invita a la pulcritud; más bien la desanima. Y cuando el espacio no ayuda, el hábito tampoco se defiende.

Celular, transporte y comida: la combinación perfecta para el contagio Alexandro Medrano

Hay momentos en los que el lavado correcto se vuelve más importante… y curiosamente más olvidado. Antes de comer. Al regresar de la calle. Después de usar el transporte público. Tras manipular el celular, ese objeto que ha recorrido mesas, bolsillos, baños y superficies de dudosa reputación.

Ahí, la mano va directo a la boca con una confianza que roza la fe ciega.

La mayoría de estas enfermedades son prevenibles con un lavado adecuado. Alexandro Medrano

Lo que sigue ya no es percepción, es consecuencia. Las manos son uno de los principales vehículos de transmisión de enfermedades comunes. No suena dramático porque es cotidiano. Precisamente por eso se normaliza. Hasta que deja de ser anécdota y se convierte en malestar, infección o visita médica evitable.

No todo es voluntad individual; el entorno también pesa. Alexandro Medrano

La higiene de manos no falla por falta de información.

El problema no es tocar cosas sucias. Es tocarlas todo el día, en todos lados, y luego actuar como si las manos no tuvieran memoria.

Falla por prisa, por exceso de confianza y por esa idea profundamente arraigada de que “a mí no me pasa nada”. Prevenir no se presume, no se nota y no da conversación. Solo evita problemas. Y eso, culturalmente, nunca ha sido muy popular.

Así que la próxima vez que alguien te diga, con total seguridad, que “claro que se lava las manos”, créelo.

Solo recuerda hacer una cosa más: no le pidas que te pase las papas fritas.