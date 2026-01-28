Más de 200 mujeres rompen barreras en carreras aeronáuticas del Conalep

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica consolida como un referente de inclusión, equidad e igualdad de género, al registrar 214 mujeres inscritas en carreras aeronáuticas que durante décadas estuvieron dominadas por hombres, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Las estudiantes cursan su formación en el plantel Aeropuerto Profesional Técnico Bachiller, donde actualmente hay una matrícula total de mil 272 alumnos. Las jóvenes están inscritas en las especialidades de Laministerías y Recubrimientos de las Aeronaves; Mantenimiento de Motores y Planeadores; y Sistemas Electrónicos de Aviación y Telecomunicaciones, áreas tradicionalmente masculinizadas dentro del sector aeronáutico.

El titular de la SEP destacó que esta apertura responde al objetivo de generar más y mejores oportunidades para las mujeres. Añadió que el plantel no sólo atiende a estudiantes de la Ciudad de México, sino también a jóvenes provenientes de Puebla, Oaxaca y el Estado de México, lo que fortalece su carácter incluyente.

En el marco del 45 aniversario del plantel Aeropuerto, Delgado Carrillo resaltó la trayectoria de la maestra Reyna Cabrera Villalpando, primera mujer en integrarse a este centro en la generación 1990–1993. Tras titularse y adquirir experiencia profesional, regresó en 2002 como docente y actualmente suma 24 años de trayectoria académica en la carrera de Mantenimiento de Motores y Planeadores.

El secretario subrayó que la participación femenina en estas especialidades continúa en aumento, impulsada por el alto índice de colocación laboral que registran las y los egresados en compañías aeronáuticas tanto nacionales como internacionales.

Por su parte, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas, atribuyó estos resultados a la excelencia académica del modelo educativo y al compromiso del estudiantado, así como al fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés. Detalló que la formación incluye tres años de estudios técnicos y un año adicional de prácticas profesionales.

Explicó que, en Mantenimiento de Motores y Planeadores, el alumnado adquiere conocimientos en metrología, aerodinámica, funcionamiento de motores y documentación aeronáutica. En Sistemas Electrónicos de Aviación y Telecomunicaciones, conocidos como Avionics, las y los estudiantes aprenden el funcionamiento integral de una aeronave. En Laministerías y Recubrimientos de las Aeronaves, se forman en la reparación de aviones, desde tareas básicas como el remachado hasta procesos complejos con fibra de carbono.

El coordinador ejecutivo del plantel Aeropuerto, Erick Ramirez, informó que para realizar prácticas profesionales las y los alumnos deben ser mayores de 18 años, contar con certificado de Educación Media Superior y obtener el permiso de formación emitido por la Agencia Federal de Aviación civil.

Al concluir este proceso, obtienen su licencia como técnicos y, en la mayoría de los casos, son contratados por las empresas donde realizan sus prácticas.

Detalló que el Conalep mantiene convenios con 11 compañías aeronáuticas mexicanas, lo que permite canalizar a las y los estudiantes a centros de trabajo ubicados en ciudades con actividad aeroportuaria.

Finalmente, señaló que todas las alumnas y alumnos del Conalep Aeropuerto cuentan con la Beca Universal Benito Juárez, lo que garantiza la continuidad de sus estudios de bachillerato.