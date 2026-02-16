Guerrero fortalece comunicación con Protección Civil en beneficio de la población

El Gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, continúa con los trabajos para la protección del patrimonio e integridad de la población al fortalecer los trabajos interinstitucionales con la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

La mandataria guerrerense recibió a Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, con la intención de fortalecer el trabajo con la institución e implementar rutas de comunicación y responsabilidades definidas en la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

Con la recientemente reformada Ley 861 de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero se unifican criterios y fortalecen mecanismos de coordinación para actuar con oportunidad en el territorio”, afirmó la mandataria estatal.

Durante esta reunión se definieron rutas de cooperación operativa entre dependencias, con la finalidad de actuar, de manera eficaz, ante una emergencia y en caso de afectaciones derivadas de fenómenos naturales. Asimismo, de contar con un esquema compartido de recuperación y reconstrucción.

Evelyn Salgado señaló que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente y se da seguimiento puntual a fenómenos hidrometeorológicos y a la actividad sísmica, mediante monitoreo constante y toma de decisiones preventivas. Indicó que se han equipado brigadas con uniformes tácticos, herramientas especializadas, equipo de protección personal y unidades de atención para mejorar la respuesta en territorio.

La entidad, destacó la mandataria cuenta con un Atlas Estatal de Riesgos y un Sistema de Alerta Temprana Meteorológica que continúan fortaleciéndose, lo que permite anticipar escenarios y actuar con mayor oportunidad, priorizando la prevención.

Tanto la funcionaria federal, como la mandataria, reconocieron el esfuerzo coordinado de las capacidades federales y estatales que ha permitido proteger de forma más eficaz a la población y mantener en funcionamiento los servicios esenciales ante contingencias.

“Quiero agradecer la presencia y participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de las dependencias federales aquí representadas: SEDENA, SEMAR, SICT, CONAGUA, CFE y Salud. Su participación fortalece la coordinación y nos permite responder con mayor eficacia cuando más se necesita”, puntualizó la gobernadora.

JCS