¡No es "ayuda", es trabajo! Estos son los derechos de las empleadas del hogar

¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar? En 2026, abarcan desde IMSS hasta aguinaldo; de esta forma, se garantiza su relación laboral e incluso pueden gozar de pensión.

Durante décadas, la labor realizada dentro de las paredes del hogar se mantuvo en una zona gris, casi invisible para las leyes y la seguridad social. Se hablaba de "muchachas que ayudan" o "personas de confianza", términos que, aunque cariñosos en apariencia, ocultaban una profunda carencia de protecciones legales e irregularidades en su sueldo.

Hoy, el panorama en México ha dado un giro de 180 grados. Lo que antes se consideraba un favor informal, ahora es una relación laboral con todas las de la ley, reconocida por la Suprema Corte y ratificada por convenios internacionales como el 189 de la OIT.

Entender estos derechos no es solo una obligación para quienes contratan, sino un acto de empoderamiento para quienes ejercen esta profesión.

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se trata de hablar de contratos por escrito, de afiliación obligatoria al seguro social y de salarios que dignifican el esfuerzo de sostener la vida diaria de millones de familias.

¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar? Canva

¿Qué es exactamente el trabajo del hogar?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), una persona trabajadora del hogar es aquella que, de manera remunerada, realiza actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad propia del hogar en el marco de una relación laboral.

No importa si la persona vive en el domicilio (entrada por salida) o si solo acude un par de días a la semana. El derecho es universal para:

Cuidadores y cuidadoras: personas que atienden a niños, adultos mayores o enfermos.

personas que atienden a niños, adultos mayores o enfermos. Personal de limpieza: quienes se encargan del mantenimiento general del hogar.

quienes se encargan del mantenimiento general del hogar. Cocineros y cocineras: dedicados a la preparación de alimentos.

dedicados a la preparación de alimentos. Choferes y jardineros: siempre que sus servicios sean para una casa habitación y no para una empresa.

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¿Cuál es el salario que deben recibir las trabajadoras del hogar?

De acuerdo con las actualizaciones más recientes para el año 2026, el salario mínimo diario para las trabajadoras del hogar es el siguiente:

Zona Libre de la Frontera Norte: $440.87 pesos diarios.

Resto del país: $315.04 pesos diarios.

Esto significa que un salario mensual promedio (basado en 30 días) debería rondar los $9,451.20 pesos en la mayor parte de México. Es vital recordar que este es el mínimo, ya que si la trabajadora realiza tareas especializadas como cuidado de personas enfermas o cocina gourmet, el salario suele negociarse al alza.

¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar?

IMSS

A partir de las reformas consolidadas en 2023 y plenamente vigentes en este 2026, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya no es una "buena intención", sino un requisito legal ineludible desde el primer día de trabajo.

La cobertura no se limita solo a ir al médico cuando hay una gripe. El esquema actual protege a la trabajadora y a su familia en cinco ramos fundamentales:

Enfermedades y Maternidad: atención médica, hospitalaria y farmacéutica, además del pago de incapacidades.

Riesgos de Trabajo: protección total si ocurre un accidente dentro del hogar o en el trayecto hacia el mismo.

Invalidez y Vida: una pensión en caso de que la trabajadora sufra un accidente que le impida seguir laborando.

Retiro, Cesantía y Vejez: el derecho sagrado a ahorrar para una jubilación digna.

Guarderías y Prestaciones Sociales: Acceso a cuidados infantiles y actividades recreativas.

La falta de inscripción al IMSS puede generar multas severas para el empleador y la obligación de pagar todos los gastos médicos de su bolsillo en caso de accidente.

Considera también que es un mito no proporcionarle IMSS porque solo trabaja un día a la semana; el sistema permite el pago por día. Si trabaja un viernes de cada mes, ese viernes debe estar asegurada.

Aguinaldo y vacaciones

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale a por lo menos 15 días de salario. Si la persona trabajó menos de un año, se paga la parte proporcional. Tras la reforma de "vacaciones dignas", en el primer año de servicio corresponden 12 días laborables pagados.

Mientras que la prima vacacional es un monto adicional del 25% sobre el salario de los días de vacaciones para que la trabajadora realmente pueda disfrutar su descanso.

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Jornada laboral y descansos

La jornada máxima es de 8 horas diarias. Si se excede, deben pagarse como horas extra. También tienen derecho a un día y medio de descanso a la semana (preferentemente sábado y domingo).

Y para aquellas trabajadoras del hogar que viven en su lugar de trabajo, se especifica un descanso nocturno mínimo de 9 horas consecutivas y un descanso de 3 horas entre sus actividades matutinas y vespertinas.

¿Qué debe incluir el contrato de trabajo?

Aunque la ley reconoce la relación laboral aunque no haya papel de por medio, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo recomienda encarecidamente que el contrato sea por escrito, incluyendo:

Nombre completo y dirección de ambas partes. Fecha de inicio de la relación laboral. Descripción detallada de las tareas. Monto del salario y periodicidad del pago. Horario de entrada y salida.

El reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar es un paso gigante hacia un México más equitativo. Estas empleadas ahora tienen un respaldo institucional que les permite planear su futuro y cuidar su salud.