Tortilla de maíz, la botana saludable para disfrutar el Mundial 2026

La emoción por el Mundial 2026 no solo transformará las salas y reuniones familiares en México, también influirá en los hábitos alimenticios de millones de aficionados que seguirán cada partido frente al televisor.

Durante los encuentros futbolísticos es común que aumente el consumo de botanas ultraprocesadas, frituras y alimentos con alto contenido de grasas y sodio. Sin embargo, especialistas en nutrición señalan que la tortilla de maíz nixtamalizado puede convertirse en una alternativa más equilibrada para acompañar la experiencia mundialista.

Foto: Generada con IA.

Maíz aporta carbohidratos complejos, lo que garantiza una liberación gradual de glucosa

De acuerdo con la nutrióloga Sindy Rodríguez, los eventos deportivos de gran intensidad emocional suelen incentivar el consumo excesivo de snacks. Frente a ese escenario, la tortilla elaborada mediante nixtamalización, ya sea a partir de masa tradicional o de harinas de maíz como Maseca, Harimasa, Macsa o Maza Real, representa una opción con valor nutricional que supera a muchas botanas industrializadas.

Uno de los principales atributos de este alimento radica en su aporte de carbohidratos complejos, fundamentales para mantener niveles estables de energía durante jornadas prolongadas frente a la pantalla.

La nutrióloga Tania Soto explicó que el maíz proporciona una liberación gradual de glucosa en el organismo, lo que contribuye a prolongar la sensación de saciedad.

Esto ayuda a evitar los picos bruscos de azúcar y favorece una sensación de saciedad más prolongada, ideal para resistir el ritmo de un partido sin caer en el exceso de calorías vacías", explica Soto.

Los especialistas destacan además que la nixtamalización mejora la biodisponibilidad de minerales como calcio, hierro y zinc, al tiempo que favorece la liberación de niacina o vitamina B3. A ello se suma el potencial antioxidante de variedades de maíz pigmentado, como el azul y el rojo, cuyos compuestos fenólicos y antocianinas ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Para quienes buscan sustituir las frituras tradicionales durante la temporada mundialista, el chef Yolcan Coronado propone aprovechar la versatilidad de la tortilla mediante preparaciones que combinen cereales, proteínas vegetales y grasas saludables, una fórmula que mejora la calidad nutricional de los platillos.

Fotos: Especial.

Las recetas mundialistas que te pueden acompañar en el Mundial

Mini tacos "de estadio" con proteína vegetal. Pequeñas tortillas de maíz rellenas de frijoles refritos sin manteca y chorizo de soya sazonado. Para lograr una textura crujiente sin usar aceite, los tacos se barnizan ligeramente con spray vegetal y se llevan al horno.

Totopos horneados con "punch". Cortar tortillas en triángulos y hornearlos hasta que logren el "crunch" perfecto. Se acompañan con guacamole y una capa de frijoles refritos ligeros, logrando una mezcla de fibra, proteína y grasas buenas.

Tostadas de tinga balanceadas. Utilizar bases de tortilla horneada en lugar de fritas, con pollo deshebrado y abundante lechuga. Es un platillo de fácil servicio para reuniones masivas.

Quesadillas de comal. Flor de calabaza y queso bajo en grasa. Sin aceite, solo calor directo para obtener carbohidratos complejos y vegetales.

Tacos de nopal y panela. Una opción ligera y fresca que utiliza la fibra del nopal para reducir el índice glucémico del menú total.

El desafío futbolero de este año no solo está en la cancha, sino en satisfacer el antojo con opciones más saludables. Así, la tortilla de maíz demuestra que es posible mantener la tradición y el sabor del estadio sin sacrificar el equilibrio metabólico. Un gol por la salud en plena fiesta deportiva.

*mcam