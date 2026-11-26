Un total de 227 niñas, niños y jóvenes de comunidades rurales de Tuxpan participaron en un torneo de fútbol que reunió a 18 equipos de distintas localidades de la ruta conocida como Los Kilómetros, una zona donde las familias identifican la necesidad de contar con más actividades deportivas y recreativas.

El encuentro, denominado Primer Torneo de Fútbol de Calidad, se desarrolló durante tres domingos y concluyó el pasado 22 de noviembre. Los participantes compitieron en cuatro categorías, desde los primeros grados de primaria hasta preparatoria.

La iniciativa fue organizada por Gas de Calidad, empresa que construye una terminal de almacenamiento de gas LP en el municipio, como parte de sus actividades de vinculación con la comunidad.

El torneo permitió reunir a familias de distintas comunidades en una actividad que, de acuerdo con algunos asistentes, responde a la necesidad de ampliar las opciones de recreación para los menores.

“En esta ruta estamos muy abandonadas esas cuestiones y la verdad los niños están encantados con lo del deporte”, expresó uno de los asistentes durante la jornada de cierre, quien también manifestó su interés en que se organicen más encuentros de este tipo.

En la competencia participaron estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Los equipos ganadores fueron Real KM 12, en la categoría de primero a cuarto de primaria, Mini Campeones, de quinto y sexto, Real Malang, de secundaria, y Halcones FC, de preparatoria.

Al término del encuentro, todos los participantes recibieron medallas y se realizó una rifa de 27 bicicletas. Además, el Hotel Royal Garden ofreció a los equipos campeones de las cuatro categorías un día de acceso a su alberca, mientras que otras actividades de premiación incluyeron la entrega de juguetes.

También se reconoció a los agentes municipales de las comunidades que participaron en la iniciativa.

El torneo forma parte de una serie de actividades comunitarias que Gas de Calidad desarrolla en la zona. Entre ellas se encuentra el apoyo a planteles educativos mediante la entrega de materiales para mejorar su infraestructura.

De acuerdo con información del proyecto, durante los últimos tres años se han destinado aproximadamente 600 mil pesos a mejoras en diez centros escolares, con beneficios para alrededor de 423 estudiantes.