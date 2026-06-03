¿Afectará a México? Se forma la tormenta 'Amanda', el primer ciclón de 2026 en el Pacífico
Se formó la tormenta tropical 'Amanda', marcando el inicio oficial de la actividad ciclónica de 2026 en el Océano Pacífico.
El primer ciclón de la temporada 2026 se formó en el Océano Pacífico la mañana de este miércoles, confirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Se trata de la depresión tropical Uno-E, la cual se fortaleció a la tormenta tropical Amanda.
La ahora tormenta tropical se ubica a 2 mil 375 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur. El ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes estadunidense, Amanda se fortalecerá en los próximos días y durante este fin de semana se desplazará hacia el oeste-suroeste a menor velocidad. La tormenta perderá fuerza paulatinamente para debilitarse a depresión tropical nuevamente.
Los vientos de Amanda como tormenta tropical se extiendan hasta 95 kilómetros hacia fuera de su centro y por ahora no representa ningún peligro para México, debido a su lejanía de costas mexicanas, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene atento a su monitoreo.
Tormenta Amanda: Trayectoria EN VIVO
Prevén hasta 21 ciclones en el Pacífico en 2026
La temporada de ciclones tropicales arrancó el 15 de mayo en el Océano Pacífico, pero fue hasta este miércoles que se formó el primero, el cual lleva por nombre Amanda. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que para este 2026 se esperan entre 18 y 21 fenómenos sobre los que habrá una vigilancia estrecha para alertar y evitar riesgos a la población.
De los ciclones pronosticados para el Pacífico para este año, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales, de 5 a 6 se convertirán en huracanes de categoría 1 ó 2, y entre 4 y 5 serán huracanes de categoría 3, 4 ó 5.
Nombres de los ciclones en el Pacífico
Como cada año, los ciclones tropicales en el Pacífico son identificados con un nombre. Para este 2026 así serán nombrados:
- Amanda
- Boris
- Cristina
- Douglas
- Elida
- Fausto
- Genevieve
- Hernan
- Iselle
- Julio
- Karina
- Lowell
- Marie
- Norbert
- Odalys
- Polo
- Rachel
- Simon
- Trudy
- Vance
- Winnie
- Xavier
- Yolanda
- Zeke
El Atlántico espera hasta 15 ciclones en 2026
La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y de acuerdo con meteorólogos, se esperan entre 11 y 15 fenómenos, los cuales recibirán por nombre:
- Arthur
- Bertha
- Cristobal
- Dolly
- Edouard
- Fay
- Gonzalo
- Hanna
- Isaias
- Josephine
- Kyle
- Leach
- Marco
- Nana
- Omar
- Paulette
- Rene
- Sally
- Teddy
- Vicky
- Wilfred