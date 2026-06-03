Inicia temporada de ciclones 2026; prevén hasta 36 fenómenos y aumento de lluvias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron esta semana, particularmente el 1 de junio, el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Con ello, México entra formalmente en una etapa de vigilancia meteorológica ante la posible formación de sistemas tropicales en ambas cuencas oceánicas. Las autoridades recordaron que la temporada en el océano Pacífico comenzó desde el pasado 15 de mayo, por lo que esa región ya se encuentra bajo monitoreo constante.

¿36 ciclones tropicales?

De acuerdo con las previsiones del SMN, durante 2026 podría registrarse una temporada activa, con la formación estimada de entre 29 y 36 ciclones tropicales en los océanos Atlántico y Pacífico.

Las autoridades precisaron que estas cifras corresponden al número de fenómenos que podrían desarrollarse durante la temporada y no significan que todos impactarán directamente al territorio nacional.

¿Qué es un ciclón tropical?

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico que se forma sobre aguas cálidas y gira alrededor de un centro de baja presión. Su desarrollo depende de factores como la temperatura del océano, la humedad disponible y las condiciones atmosféricas.

La evolución de estos sistemas se clasifica en distintas etapas:

Depresión tropical: presenta una circulación organizada, pero con vientos relativamente débiles.

presenta una circulación organizada, pero con vientos relativamente débiles. Tormenta tropical: se alcanza cuando los vientos sostenidos llegan a los 63 kilómetros por hora; en esta fase recibe un nombre oficial.

Huracán: se clasifica así cuando los vientos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales. Especial IA / Fernando Dávila

Junio podría traer lluvias intensas

Además del inicio de la temporada de ciclones, especialistas meteorológicos anticipan un incremento significativo de lluvias durante la primera mitad de junio en gran parte del país.

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían extenderse desde el sur y sureste hacia regiones del centro y oriente de México, favoreciendo acumulados importantes de agua.

Entre los estados con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas se encuentran:

Quintana Roo

Quintana Roo Yucatán

Campeche

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Michoacán

Colima

Querétaro

Guanajuato

Jalisco

En estas entidades podrían presentarse acumulados de entre 70 y 150 milímetros de lluvia, e incluso cantidades superiores en zonas montañosas y áreas cercanas a la costa.

Por el contrario, parte del noroeste del país, incluyendo Baja California y Baja California Sur, podría mantener condiciones más secas durante los primeros días de junio.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil ante cualquier eventualidad derivada de la temporada de ciclones tropicales.