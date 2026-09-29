Torbellino azota Central de Abastos en Hidalgo y causa severos destrozos

Fuertes ráfagas de viento provocaron daños materiales en la Central de Abastos de la comunidad de La Estancia, en el municipio de Actopan.

De acuerdo con reportes preliminares, un fenómeno de viento con características de torbellino ingresó a la zona comercial y ocasionó el desplazamiento de mercancía, objetos y diversos materiales que se encontraban en el lugar.

La intensidad de las ráfagas también provocó el desprendimiento de algunas láminas de los establecimientos y estructuras de la central, por lo que comerciantes tuvieron que resguardarse mientras disminuía la fuerza del viento.

Parte de los productos quedó fuera de sus espacios habituales, mientras que algunos locales registraron afectaciones en sus techumbres y otros elementos de sus instalaciones.

Tras el incidente, se esperaba la intervención de autoridades y cuerpos de emergencia para realizar una inspección en el sitio, determinar el alcance de los daños y descartar posibles personas lesionadas.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte oficial sobre el monto de las pérdidas materiales derivadas del fenómeno meteorológico.