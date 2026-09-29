Lluvias torrenciales en Veracruz dejan dos muertos y daños en 12 municipios

Las lluvias de la noche del lunes 28 de septiembre dejaron un saldo preliminar de 138 viviendas afectadas, 552 personas afectadas y daños en 12 municipios de Veracruz, de acuerdo con el reporte parcial emitido por la Secretaría de Protección Civil este martes 29.

El fenómeno provocó inundaciones, anegamientos, deslizamientos, derrumbes, caída de árboles, daños en construcciones y afectaciones viales, además de dos personas muertas en la capital del estado.

Xalapa registró 65 viviendas afectadas, con tirantes de agua que oscilaron entre 20 centímetros y 1.60 metros en colonias del norte y noreste de la capital, como La Lagunilla, Emiliano Zapata y Lomas del Seminario. En la colonia Independencia, un derrumbe impactó dos viviendas y provocó la muerte de Carlos N., de 41 años.

La segunda víctima, Yoselin N., de 20 años, falleció por ahogamiento en el estacionamiento de la tienda Híper San Bruno.

Lo que se sabe hasta el momento es que la tienda estaba en un desnivel, sobre el río Carneros, que se desahoga en la Represa de San Bruno, que se ubica metros adelante. Presuntamente, los trabajadores salieron a tiempo, pero al quedar sin luz, la joven ya no pudo salir y se ahogó.

La dependencia contabilizó 43 colonias afectadas, además de tres árboles caídos, tres construcciones dañadas, una barda colapsada, un socavón y 11 deslizamientos.

En Chumatlán, el río Tecolutla se desbordó en la localidad de Lázaro Cárdenas (Santana). Dos personas —José Bernardo García González, de 35 años, y Alma Dalinde Giménez Espinoza, de 33 años— fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en un camión tipo volteo que sufrió una falla mecánica mientras el nivel del río aumentaba. La mujer fue trasladada al Hospital de Entabladero para valoración médica. No hubo fallecidos.

En Tlalnelhuayocan, Protección Civil reportó entre 40 y 45 viviendas afectadas en la colonia Hidalgo Victoria, con tirantes de agua de hasta 1.20 metros. También se registraron ocho derrumbes en distintos puntos del municipio. Algunas viviendas presentan pérdida total, aunque la evaluación continúa. No hubo lesionados.

En Banderilla, 20 viviendas de la colonia Miguel Alemán resultaron afectadas por anegamientos. Un derrumbe de una tonelada de tierra bloqueó la entrada de El Boquerón, pero fue retirado.

En Tlaltetela y Puente Nacional hubo afectaciones menores, pero en Jalcomulco el río Los Pescados afectó la zona baja de un restaurante. La Comisión Nacional del Agua reportó que el afluente alcanzó un nivel de 3.17 metros por arriba de su nivel de alertamiento para La Antigua; no se reportó desbordamiento.

También hubo afectaciones en Cosautlán, Teocelo, Huatusco, Coatepec y Yanga.