Estalla pirotecnia en Oaxaca; un herido

OAXACA, Oax.— Una potente explosión en un taller de pirotecnia sacudió la tranquilidad de la calle Los Pinos, en la localidad de San Miguel, perteneciente al municipio de San Juan Bautista Guelache.

El incidente, ocurrido en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña, movilizó de manera inmediata a las corporaciones de emergencia del gobierno estatal tras reportarse el estallido de un polvorín. El siniestro dejó como saldo preliminar una persona con lesiones de extrema gravedad y cuantiosos daños materiales en la estructura donde se almacenaba el material explosivo.

Tras el reporte recibido en los números de emergencia, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) activó un protocolo de respuesta inmediata. Al lugar arribaron ambulancias equipadas que brindaron los primeros auxilios a una persona adulta, quien presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su superficie corporal. Debido a la criticidad de su estado, el paciente fue trasladado de urgencia al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso (IMSS-Bienestar) en la ciudad de Oaxaca, donde permanece bajo pronóstico reservado y atención de especialistas en grandes quemados.

En el sitio del siniestro, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca (HCBO) y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas. La rápida intervención de los cuerpos de rescate fue fundamental para controlar el incendio provocado por la pólvora almacenada, evitando que el fuego se propagara a viviendas colindantes y garantizando la seguridad de los vecinos de la comunidad, quienes se vieron sorprendidos por la onda expansiva.

Tras controlar la situación, las autoridades estatales iniciaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas exactas que originaron la explosión en el taller. Este tipo de incidentes subraya la peligrosidad del manejo de materiales pirotécnicos en zonas pobladas y la importancia de contar con registros y medidas de seguridad estrictas.