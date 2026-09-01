Todo listo en San Lázaro para recibir el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, todo está listo para la sesión conjunta de diputados y senadores, con el que se abre este 1 de septiembre, el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, para la LXVI legislatura.

A las 17:00 horas, arrancará la sesión, bajo la dirigencia del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado del verde ecologista, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Esta es la primera ocasión, en que el Partido Verde alcanza una posición de liderazgo en el Legislativo, desde que inició su proceso de alianza con Morena. Actualmente, el PVEM es la tercera fuerza política en la Cámara Baja.

Con este cargo, al que asumió el lunes 31 de agosto tras ser electo por mayoría relativa, Bolaños-Cacho recibirá, el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conforme al artículo 69 de la Constitución Mexicana.

Será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien entregue el informe escrito del estado general que guarda la Administración Pública.

El Ejecutivo deberá remitir también los paquetes con ejemplares impresos y estuches con tarjetas QR, que contendrán la versión digital del Informe 2026, para su entrega a las y los diputados federales, además de un paquete análogo impreso y digital para el Senado de la República.

Rodríguez Velázquez, encargada de la política interna del país, será recibida por una comisión de cortesía plural — que será elegida al arranque de la sesión — para acompañarla al interior del recinto legislativo.

Para la recepción del Informe, desde hace dos semanas trabajadores de San Lázaro “sacaron brillo” y enchularon puertas de cristal, pasillos, escalinatas y la fachada del complejo arquitectónico, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. La mañana de este martes 1 de septiembre, se daban los últimos toques al recinto.