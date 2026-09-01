Janecarlo Lozano transforma el Deportivo Campos Revolución en Cuautepec con fiesta futbolera

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, entregó completamente remodelado el Deportivo Campos Revolución en Cuautepec, un espacio estratégico de la demarcación donde la cancha profesional estrenó pasto sintético, porterías y redes, además de sumar alumbrado y áreas infantiles. En el acto de reapertura, el edil aseguró que «un deportivo es mucho más que una cancha: es un lugar donde nuestras niñas, niños y jóvenes encuentran disciplina, comunidad y oportunidades; donde se pueden alejar de la violencia, descubrir su talento y soñar en grande».

La intervención del gobierno territorial abarcó prácticamente la totalidad del inmueble al incorporar una cancha de fútbol rápido con superficie sintética, una de basquetbol, dos mega juegos infantiles, mejoramiento del enrejado perimetral y la colocación de 40 luminarias. Con estas obras, las autoridades locales enfatizaron que la meta es que el deporte funcione como «una herramienta para recuperar el espacio público y fortalecer el tejido social en Cuautepec», ofreciendo a las familias zonas dignas para la convivencia diaria.

La jornada inaugural reunió a más de 10 mil residentes de la zona, quienes desde temprana hora abarrotaron las gradas para presenciar un partido de exhibición entre leyendas del balompié mexicano. Durante la festividad, los asistentes destacaron que el complejo volvió a colocarse como «uno de los principales puntos de encuentro de esta zona de la demarcación», devolviendo la actividad comunitaria a un inmueble que requería atención prioritaria.

Para estrenar el empastado sintético, exjugadores del América como Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Rubens Sambueza, Reinaldo Navia y Paul Aguilar se enfrentaron a referentes de Cruz Azul como Christian «Chaco» Giménez, Fausto Pinto, Rogelio Chávez, Gerardo «Jerry» Flores y Javier «Chuletita» Orozco. El encuentro concluyó con un empate 5-5 en el marcador, en una tarde donde «las leyendas regalaron goles, regates y algunas pinceladas del fútbol que los convirtió en referentes de sus clubes», consolidando la reapertura del recinto.